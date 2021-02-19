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Посол Сербии привился "Спутником V"
Посол Сербии привился "Спутником V"
Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански с супругой и коллектив посольства получили приглашение МИД РФ и привились российской вакциной от COVID "Спутник V",... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:38
2021-02-19T14:38
2021-02-19T14:46
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански с супругой и коллектив посольства получили приглашение МИД РФ и привились российской вакциной от COVID "Спутник V", сообщили РИА Новости в сербской дипмиссии в РФ.Ранее в МИД РФ РИА Новости подтвердили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам."Мы хотели бы подчеркнуть, что МИД РФ весь процесс вакцинации организовал блестяще, из-за чего посольство выражает МИД РФ огромную благодарность", - добавили в посольстве.Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Индии, Италии, Афганистана, Монголии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Белоруссии, Монголии, Молдавии, Испании, Афганистана. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
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белоруссия, коронавирус covid-19, россия, москва, сербия, в мире