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Дипломаты из Белоруссии привились "Спутником V"
Дипломаты из Белоруссии привились "Спутником V"
Посольство Белоруссии в Москве получило ноту МИД РФ с предложением пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, некоторые дипломаты уже воспользовались этой... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:23
2021-02-19T11:23
2021-02-19T11:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
мария захарова
здоровье - общество
москва
белоруссия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Москве получило ноту МИД РФ с предложением пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, некоторые дипломаты уже воспользовались этой возможностью, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", россия, мария захарова, здоровье - общество, москва, белоруссия