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Дипломаты из Белоруссии привились "Спутником V"

Дипломаты из Белоруссии привились "Спутником V"

Посольство Белоруссии в Москве получило ноту МИД РФ с предложением пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, некоторые дипломаты уже воспользовались этой... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:23

2021-02-19T11:23

2021-02-19T11:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

мария захарова

здоровье - общество

москва

белоруссия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Москве получило ноту МИД РФ с предложением пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, некоторые дипломаты уже воспользовались этой возможностью, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.

россия

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, мария захарова, здоровье - общество, москва, белоруссия