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В Подмосковье спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
В Подмосковье спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Подмосковные медики вылечили пациентку с сахарным диабетом и 100% поражением легких от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:52
2021-02-19T15:52
2021-02-19T15:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подмосковные медики вылечили пациентку с сахарным диабетом и 100% поражением легких от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава региона.Согласно сообщению, 49-летняя женщина поступила в Видновскую районную клиническую больницу в тяжелом состоянии с пневмонией и подтверждённым COVID-19. Излишний вес и сахарный диабет усугубляли течение заболевания.Он также отметил, что через три недели обследование показало, что легкие женщины значительно восстановились. На данный момент женщина выписана из больницы на амбулаторное наблюдение по месту жительства, добавляется в сообщении.
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коронавирус в россии
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подмосковные медики вылечили пациентку с сахарным диабетом и 100% поражением легких от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Согласно сообщению, 49-летняя женщина поступила в Видновскую районную клиническую больницу в тяжелом состоянии с пневмонией и подтверждённым COVID-19. Излишний вес и сахарный диабет усугубляли течение заболевания.
"Легкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции лёгких, на котором провела две недели. После этого ее состояние значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата", - рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев, слова которого приводятся в сообщении.
Он также отметил, что через три недели обследование показало, что легкие женщины значительно восстановились. На данный момент женщина выписана из больницы на амбулаторное наблюдение по месту жительства, добавляется в сообщении.