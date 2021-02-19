https://ria.ru/20210219/spasenie-1598190691.html

В Подмосковье спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

В Подмосковье спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

Подмосковные медики вылечили пациентку с сахарным диабетом и 100% поражением легких от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:52

2021-02-19T15:52

2021-02-19T15:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подмосковные медики вылечили пациентку с сахарным диабетом и 100% поражением легких от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава региона.Согласно сообщению, 49-летняя женщина поступила в Видновскую районную клиническую больницу в тяжелом состоянии с пневмонией и подтверждённым COVID-19. Излишний вес и сахарный диабет усугубляли течение заболевания.Он также отметил, что через три недели обследование показало, что легкие женщины значительно восстановились. На данный момент женщина выписана из больницы на амбулаторное наблюдение по месту жительства, добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/proisshestviya-1598091656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии