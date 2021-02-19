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https://ria.ru/20210219/spasenie-1598128340.html
Во Владивостоке школьник спас друга, провалившегося под лед
Во Владивостоке школьник спас друга, провалившегося под лед
Школьника из Владивостока наградили грамотой за спасение провалившегося под лед друга, сообщает главк МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:20
2021-02-19T11:41
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев — РИА Новости. Школьника из Владивостока наградили грамотой за спасение провалившегося под лед друга, сообщает главк МЧС по Приморскому краю.Инцидент произошел 7 февраля в районе станции Моргородок на озере Чан. Одиннадцатилетний Платон Полевщиков увидел, как его друг, десятилетний Владимир, катавшийся по озеру на коньках, не заметил присыпанную снегом полынью, упал в воду и стал тонуть. "Не теряя ни минуты, Платон бросился на помощь оказавшемуся в воде другу и помог ему выбраться на лед", — говорится в сообщении.Школьнику вручили грамоту "За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию" и памятные подарки. Начальник краевого главка МЧС Роман Чурсин поблагодарил мальчика за спасение товарища, а его родителей — за воспитание сына."Мы, в свою очередь, не можем пройти мимо и не отметить этот геройский поступок и считаем необходимым поощрять такие примеры поведения у подрастающего поколения. В экстренной ситуации Платон действовал быстро и правильно. Это качества настоящего спасателя", — сказал Чурсин.Платон учится в четвертом классе, увлекается футболом и воздушной акробатикой.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, общество

Во Владивостоке школьник спас друга, провалившегося под лед

10:20 19.02.2021 (обновлено: 11:41 19.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю Награждение Платона Полевщикова
Награждение Платона Полевщикова - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев — РИА Новости. Школьника из Владивостока наградили грамотой за спасение провалившегося под лед друга, сообщает главк МЧС по Приморскому краю.
Инцидент произошел 7 февраля в районе станции Моргородок на озере Чан. Одиннадцатилетний Платон Полевщиков увидел, как его друг, десятилетний Владимир, катавшийся по озеру на коньках, не заметил присыпанную снегом полынью, упал в воду и стал тонуть.
"Не теряя ни минуты, Платон бросился на помощь оказавшемуся в воде другу и помог ему выбраться на лед", — говорится в сообщении.
Школьнику вручили грамоту "За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию" и памятные подарки. Начальник краевого главка МЧС Роман Чурсин поблагодарил мальчика за спасение товарища, а его родителей — за воспитание сына.
"Мы, в свою очередь, не можем пройти мимо и не отметить этот геройский поступок и считаем необходимым поощрять такие примеры поведения у подрастающего поколения. В экстренной ситуации Платон действовал быстро и правильно. Это качества настоящего спасателя", — сказал Чурсин.
Платон учится в четвертом классе, увлекается футболом и воздушной акробатикой.
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Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский крайОбщество
 
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