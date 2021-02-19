https://ria.ru/20210219/sobyanin-1598119977.html

Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в Москве

Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в Москве

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия идет на спад. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:07

2021-02-19T09:07

2021-02-19T10:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия идет на спад.В публикации идет речь о полном обновлении высокотехнологичной техники в больницах и поликлиниках. До 2023 года власти намерены установить в медучреждениях шесть тысяч единиц нового оборудования: ангиографов, томографов, маммографов и аппаратов УЗИ.В итоге все поликлиники оснастят по единому стандарту, а в головных зданиях взрослых поликлиник появятся МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопы, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани. В филиалах будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики. Также планируется заменить всю аналоговую технику на цифровую и подключить аппаратуру к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС). Результаты исследования автоматически будут появляться в электронной медкарте.Собянин уточнил, что "тяжелое" оборудование город собирается закупать по контрактам жизненного цикла: производители будут не только поставлять его, но и обслуживать семь-десять лет. Врачам просто нужно будет знать номер телефона, по которому можно позвонить в случае неполадки. По мнению столичного мэра, это повысит ответственность производителей и позволит докторам сосредоточиться непосредственно на здоровье москвичей.В России за год выявили более четырех миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли почти 82 тысячи. Больше всего зараженных и погибших в Москве — свыше 962 тысяч и 14,5 тысячи соответственно. Часть стационаров отдали под ковидарии, развернуты новые мобильные госпитали. В городе действует масочно-перчаточный режим, жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. В декабре стартовала массовая вакцинация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, сергей собянин, москва