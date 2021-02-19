Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/sobyanin-1598119977.html
Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в Москве
Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в Москве
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия идет на спад. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:07
2021-02-19T10:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa609fa0a85453bf4f108e1c940b085b.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия идет на спад.В публикации идет речь о полном обновлении высокотехнологичной техники в больницах и поликлиниках. До 2023 года власти намерены установить в медучреждениях шесть тысяч единиц нового оборудования: ангиографов, томографов, маммографов и аппаратов УЗИ.В итоге все поликлиники оснастят по единому стандарту, а в головных зданиях взрослых поликлиник появятся МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопы, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани. В филиалах будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики. Также планируется заменить всю аналоговую технику на цифровую и подключить аппаратуру к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС). Результаты исследования автоматически будут появляться в электронной медкарте.Собянин уточнил, что "тяжелое" оборудование город собирается закупать по контрактам жизненного цикла: производители будут не только поставлять его, но и обслуживать семь-десять лет. Врачам просто нужно будет знать номер телефона, по которому можно позвонить в случае неполадки. По мнению столичного мэра, это повысит ответственность производителей и позволит докторам сосредоточиться непосредственно на здоровье москвичей.В России за год выявили более четырех миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли почти 82 тысячи. Больше всего зараженных и погибших в Москве — свыше 962 тысяч и 14,5 тысячи соответственно. Часть стационаров отдали под ковидарии, развернуты новые мобильные госпитали. В городе действует масочно-перчаточный режим, жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. В декабре стартовала массовая вакцинация.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_34fd0b7b24eb69443867a08b33998c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, сергей собянин, москва

Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в Москве

09:07 19.02.2021 (обновлено: 10:16 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия идет на спад.

"И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования", — написал он в своем блоге.

В публикации идет речь о полном обновлении высокотехнологичной техники в больницах и поликлиниках. До 2023 года власти намерены установить в медучреждениях шесть тысяч единиц нового оборудования: ангиографов, томографов, маммографов и аппаратов УЗИ.
В итоге все поликлиники оснастят по единому стандарту, а в головных зданиях взрослых поликлиник появятся МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопы, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани. В филиалах будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Также планируется заменить всю аналоговую технику на цифровую и подключить аппаратуру к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС). Результаты исследования автоматически будут появляться в электронной медкарте.
Собянин уточнил, что "тяжелое" оборудование город собирается закупать по контрактам жизненного цикла: производители будут не только поставлять его, но и обслуживать семь-десять лет. Врачам просто нужно будет знать номер телефона, по которому можно позвонить в случае неполадки. По мнению столичного мэра, это повысит ответственность производителей и позволит докторам сосредоточиться непосредственно на здоровье москвичей.
В России за год выявили более четырех миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли почти 82 тысячи. Больше всего зараженных и погибших в Москве — свыше 962 тысяч и 14,5 тысячи соответственно. Часть стационаров отдали под ковидарии, развернуты новые мобильные госпитали. В городе действует масочно-перчаточный режим, жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. В декабре стартовала массовая вакцинация.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияСергей СобянинМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния