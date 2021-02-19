https://ria.ru/20210219/snegopad-1598178609.html

В Петербурге за четыре дня выпадет месячная норма осадков

В Петербурге за четыре дня выпадет месячная норма осадков

Снегопады ожидаются в Петербурге с субботы, их пик придется на вторник, а в целом за 4 дня осадки в городе могут превысить месячную норму, сообщил ведущий... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:55

2021-02-19T14:55

2021-02-19T14:58

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Снегопады ожидаются в Петербурге с субботы, их пик придется на вторник, а в целом за 4 дня осадки в городе могут превысить месячную норму, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Северную столицу завалит снегом... Мощный североатлантический циклон, приближаясь с северо-запада, проведёт первую репетицию снегопадов уже в субботу, но пока снег будет небольшим. Далее осадки будут постепенно усиливаться, и в воскресенье и понедельник станут умеренными, а снежный пик обвалится в праздник, 23 февраля", - написал он на своей странице в Facebook.Как прогнозирует синоптик, во вторник центр циклона выйдет на акваторию Финского залива. Временами снег будет сильным, с порывистым ветром и метелями.При этом, по его словам, высота снежного покрова достигнет 35-45 сантиментов против максимального показателя этой зимы на уровне 22-23 сантиметра. Преобладающая дневная температура воздуха в эти дни составит минус 6-11 градусов, за исключением воскресенья, когда будет на 2-3 градуса теплее."Последний раз такие сугробы в Северной столице были два года назад, в феврале 2019 года. Прекращение снега ожидается днем в среду, 24 февраля, но это не весь снег, что приготовил февраль для Санкт-Петербурга", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20210218/anomalii-1597950301.html

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