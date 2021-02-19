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В Петербурге за четыре дня выпадет месячная норма осадков
В Петербурге за четыре дня выпадет месячная норма осадков
Снегопады ожидаются в Петербурге с субботы, их пик придется на вторник, а в целом за 4 дня осадки в городе могут превысить месячную норму, сообщил ведущий... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:55
2021-02-19T14:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Снегопады ожидаются в Петербурге с субботы, их пик придется на вторник, а в целом за 4 дня осадки в городе могут превысить месячную норму, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Северную столицу завалит снегом... Мощный североатлантический циклон, приближаясь с северо-запада, проведёт первую репетицию снегопадов уже в субботу, но пока снег будет небольшим. Далее осадки будут постепенно усиливаться, и в воскресенье и понедельник станут умеренными, а снежный пик обвалится в праздник, 23 февраля", - написал он на своей странице в Facebook.Как прогнозирует синоптик, во вторник центр циклона выйдет на акваторию Финского залива. Временами снег будет сильным, с порывистым ветром и метелями.При этом, по его словам, высота снежного покрова достигнет 35-45 сантиментов против максимального показателя этой зимы на уровне 22-23 сантиметра. Преобладающая дневная температура воздуха в эти дни составит минус 6-11 градусов, за исключением воскресенья, когда будет на 2-3 градуса теплее."Последний раз такие сугробы в Северной столице были два года назад, в феврале 2019 года. Прекращение снега ожидается днем в среду, 24 февраля, но это не весь снег, что приготовил февраль для Санкт-Петербурга", - заключил синоптик.
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погода, санкт-петербург, общество

В Петербурге за четыре дня выпадет месячная норма осадков

14:55 19.02.2021 (обновлено: 14:58 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Снегопады ожидаются в Петербурге с субботы, их пик придется на вторник, а в целом за 4 дня осадки в городе могут превысить месячную норму, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Северную столицу завалит снегом... Мощный североатлантический циклон, приближаясь с северо-запада, проведёт первую репетицию снегопадов уже в субботу, но пока снег будет небольшим. Далее осадки будут постепенно усиливаться, и в воскресенье и понедельник станут умеренными, а снежный пик обвалится в праздник, 23 февраля", - написал он на своей странице в Facebook.
Как прогнозирует синоптик, во вторник центр циклона выйдет на акваторию Финского залива. Временами снег будет сильным, с порывистым ветром и метелями.
"За эти 4 дня в Северной столице может выпасть от 25 до 35 миллиметров осадков при месячной норме в 31 миллиметр", - отметил Леус.
При этом, по его словам, высота снежного покрова достигнет 35-45 сантиментов против максимального показателя этой зимы на уровне 22-23 сантиметра. Преобладающая дневная температура воздуха в эти дни составит минус 6-11 градусов, за исключением воскресенья, когда будет на 2-3 градуса теплее.
"Последний раз такие сугробы в Северной столице были два года назад, в феврале 2019 года. Прекращение снега ожидается днем в среду, 24 февраля, но это не весь снег, что приготовил февраль для Санкт-Петербурга", - заключил синоптик.
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