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В Центре Гамалеи объяснили высокую смертность от COVID-19 в России
В Центре Гамалеи объяснили высокую смертность от COVID-19 в России
Высокая смертность от коронавируса с осени прошлого года объясняется тем, что среди заболевших много пожилых людей, у которых есть сопутствующие заболевания,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:53
2021-02-19T16:53
2021-02-19T16:53
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса с осени прошлого года объясняется тем, что среди заболевших много пожилых людей, у которых есть сопутствующие заболевания, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.Коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России, следует из данных Росстата.Он отметил, что весной прошлого года точность тест-систем не позволяла достоверно определить, что способствовало смерти пациентов."Весной этого года еще наблюдалось следующее - недостаточно высокий уровень тестирования и точность тест-систем не позволяла в случае смерти человека, чья смерть была ускорена коронавирусной инфекцией, определить, что это тому способствовало", - пояснил он.За последние сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса с осени прошлого года объясняется тем, что среди заболевших много пожилых людей, у которых есть сопутствующие заболевания, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.
Коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России, следует из данных Росстата.
"Объясняется оно (большое число смертельных случаев) понятно. Многие люди, которые погибают от коронавирусной инфекции, имеют и сопутствующие заболевания. Чаще всего, это достаточно пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, и процент людей с действительно серьезной хроникой в РФ правда высок, у нас трудно найти пожилых людей старше 60 лет, у которых бы не было того или иного хронического заболевания, поэтому смертность такая достаточно высокая", - сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, чем объясняется высокое количество смертельных случаев при COVID-19, которых только за последние сутки было в России 470.
Он отметил, что весной прошлого года точность тест-систем не позволяла достоверно определить, что способствовало смерти пациентов.
"Весной этого года еще наблюдалось следующее - недостаточно высокий уровень тестирования и точность тест-систем не позволяла в случае смерти человека, чья смерть была ускорена коронавирусной инфекцией, определить, что это тому способствовало", - пояснил он.
За последние сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.