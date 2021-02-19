https://ria.ru/20210219/smertnost-1598201992.html

В Центре Гамалеи объяснили высокую смертность от COVID-19 в России

В Центре Гамалеи объяснили высокую смертность от COVID-19 в России

Высокая смертность от коронавируса с осени прошлого года объясняется тем, что среди заболевших много пожилых людей, у которых есть сопутствующие заболевания,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:53

2021-02-19T16:53

2021-02-19T16:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Высокая смертность от коронавируса с осени прошлого года объясняется тем, что среди заболевших много пожилых людей, у которых есть сопутствующие заболевания, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.Коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России, следует из данных Росстата.Он отметил, что весной прошлого года точность тест-систем не позволяла достоверно определить, что способствовало смерти пациентов."Весной этого года еще наблюдалось следующее - недостаточно высокий уровень тестирования и точность тест-систем не позволяла в случае смерти человека, чья смерть была ускорена коронавирусной инфекцией, определить, что это тому способствовало", - пояснил он.За последние сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20210210/ekspress-test-1596761324.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество