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https://ria.ru/20210219/slovobludie-1598248902.html
В Госдуме назвали заявления Байдена о России и НАТО "словоблудием"
В Госдуме назвали заявления Байдена о России и НАТО "словоблудием"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-19T22:01
2021-02-20T02:36
россия
руслан бальбек
министерство обороны сша
нато
джо байден
москва
европа
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.Ранее Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его словам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.По его словам, в философии Байдена России нет места на этой земле, "должна быть либо страна-холуй, либо не существовать вообще".Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
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россия, руслан бальбек, министерство обороны сша, нато, джо байден, москва, европа, в мире

В Госдуме назвали заявления Байдена о России и НАТО "словоблудием"

22:01 19.02.2021 (обновлено: 02:36 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.
Ранее Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его словам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.
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"Да, страны НАТО с опаской смотрят на Россию, потому что знают, что в случае агрессии получат отпор по всем направлениям. Может быть, он (Байден – ред.) думает, что в угоду европейским симпатиям или руководству альянса мы разоружимся? Не дождется. А все остальные его заявления - это просто словоблудие, рассчитанное на подхалимов или завзятых должников, типа Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, в философии Байдена России нет места на этой земле, "должна быть либо страна-холуй, либо не существовать вообще".
Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".
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Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
 
РоссияРуслан БальбекМинистерство обороны СШАНАТОДжо БайденМоскваЕвропаВ мире
 
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