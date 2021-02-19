https://ria.ru/20210219/slovobludie-1598248902.html

В Госдуме назвали заявления Байдена о России и НАТО "словоблудием"

В Госдуме назвали заявления Байдена о России и НАТО "словоблудием"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-19T22:01

2021-02-19T22:01

2021-02-20T02:36

россия

руслан бальбек

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.Ранее Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его словам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.По его словам, в философии Байдена России нет места на этой земле, "должна быть либо страна-холуй, либо не существовать вообще".Также на этой неделе в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов Североатлантического альянса, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

https://ria.ru/20210219/nato-1598246216.html

россия

москва

европа

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россия, руслан бальбек, министерство обороны сша, нато, джо байден, москва, европа, в мире