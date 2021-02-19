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https://ria.ru/20210219/semerka-1598254101.html
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в "Большую семерку"
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в "Большую семерку"
США считают, что решение о приглашении России в G7 должно приниматься в партнерстве со всеми участниками "семерки", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T23:32
2021-02-19T23:32
россия
g7
дженнифер псаки
дональд трамп
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сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США считают, что решение о приглашении России в G7 должно приниматься в партнерстве со всеми участниками "семерки", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Очевидно, что приглашение будет сделано в сотрудничестве с нашими партерами по G7", - сказала Псаки, ее слова приводит агентство Рейтер.Она отметила, что администрация президента США Джо Байдена не приглашает Россию присоединиться к G7.Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся.В начале февраля заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия не хочет возвращения в G7, никаких перспектив у этого формата нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что участие в G7, перерождение ее в "восьмерку", не является самоцелью для РФ, с этой точки зрения формат "двадцатки" выглядит более предпочтительным.
https://ria.ru/20210201/medvedev-1595445956.html
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россия, g7, дженнифер псаки, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в "Большую семерку"

23:32 19.02.2021
 
© AP Photo / Pool / Carlos BarriaЛидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Pool / Carlos Barria
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США считают, что решение о приглашении России в G7 должно приниматься в партнерстве со всеми участниками "семерки", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Очевидно, что приглашение будет сделано в сотрудничестве с нашими партерами по G7", - сказала Псаки, ее слова приводит агентство Рейтер.
Она отметила, что администрация президента США Джо Байдена не приглашает Россию присоединиться к G7.
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Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся.
В начале февраля заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия не хочет возвращения в G7, никаких перспектив у этого формата нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что участие в G7, перерождение ее в "восьмерку", не является самоцелью для РФ, с этой точки зрения формат "двадцатки" выглядит более предпочтительным.
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РоссияG7Дженнифер ПсакиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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