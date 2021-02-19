Лавров счел условия снятия санкций с "Северного потока — 2" унизительными
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал унизительными для Германии предложения, что санкции с проекта "Северный поток 2" могут быть сняты при условии сохранения объёмов транзита газа через Украину.
"Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым "Северный поток 2", ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то "Северный поток 2" будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
"Как сказал президент Российской Федерации Путин на встрече с лидерами думских фракций, это очередное подтверждение того, что за счет России хотят финансово поддержать свой геополитический проект под названием "Украина", - добавил министр.