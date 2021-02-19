https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598225189.html

Украина ввела санкции против пяти россиян

Украина ввела санкции против пяти россиян

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти россиян, трех украинцев и 19 юрлиц, заявил на пресс-конференции секретарь СНБО... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-19T18:58

2021-02-19T18:58

2021-02-20T02:25

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти россиян, трех украинцев и 19 юрлиц, заявил на пресс-конференции секретарь СНБО Алексей Данилов.Под ограничения попали Вацковский Константин Борисович, Бойченко Виталий Валерьевич, Лысогор Сергей Викторович, Маслюк Александр Николаевич и Попов Михаил Юрьевич, все они граждане России.Среди украинцев санкции затронули лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жену, а также Наталью Николаевну Лавренюк — гражданскую супругу владельца телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK Тараса Козака.Данилов добавил, что на заседании рассматривался также вопрос об ухудшении ситуации в Донбассе, с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава внешней разведки Валерий Кондратюк. При этом принятые решения засекречены, уточнил секретарь Совета.Как сообщили, в свою очередь, в пресс-службе украинского президента, объявленные СНБО санкции вводятся указом главы государства. В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

https://ria.ru/20210216/zelenskiy-1597707786.html

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