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Украина ввела санкции против пяти россиян
Украина ввела санкции против пяти россиян
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти россиян, трех украинцев и 19 юрлиц, заявил на пресс-конференции секретарь СНБО... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-19T18:58
2021-02-20T02:25
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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти россиян, трех украинцев и 19 юрлиц, заявил на пресс-конференции секретарь СНБО Алексей Данилов.Под ограничения попали Вацковский Константин Борисович, Бойченко Виталий Валерьевич, Лысогор Сергей Викторович, Маслюк Александр Николаевич и Попов Михаил Юрьевич, все они граждане России.Среди украинцев санкции затронули лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жену, а также Наталью Николаевну Лавренюк — гражданскую супругу владельца телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK Тараса Козака.Данилов добавил, что на заседании рассматривался также вопрос об ухудшении ситуации в Донбассе, с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава внешней разведки Валерий Кондратюк. При этом принятые решения засекречены, уточнил секретарь Совета.Как сообщили, в свою очередь, в пресс-службе украинского президента, объявленные СНБО санкции вводятся указом главы государства. В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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в мире, россия, украина

Украина ввела санкции против пяти россиян

18:58 19.02.2021 (обновлено: 02:25 20.02.2021)
 
© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Fotolia / Lev
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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти россиян, трех украинцев и 19 юрлиц, заявил на пресс-конференции секретарь СНБО Алексей Данилов.
Под ограничения попали Вацковский Константин Борисович, Бойченко Виталий Валерьевич, Лысогор Сергей Викторович, Маслюк Александр Николаевич и Попов Михаил Юрьевич, все они граждане России.
Среди украинцев санкции затронули лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жену, а также Наталью Николаевну Лавренюк — гражданскую супругу владельца телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK Тараса Козака.
Данилов добавил, что на заседании рассматривался также вопрос об ухудшении ситуации в Донбассе, с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава внешней разведки Валерий Кондратюк. При этом принятые решения засекречены, уточнил секретарь Совета.
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Как сообщили, в свою очередь, в пресс-службе украинского президента, объявленные СНБО санкции вводятся указом главы государства.

"СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках. Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту КиевМосква. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты", — добавили в офисе Зеленского.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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