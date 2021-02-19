https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598132497.html

В Иране призвали США снять санкции

В Иране призвали США снять санкции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:48

2021-02-19T10:48

2021-02-19T11:12

выход сша из ядерной сделки по ирану

мохаммад джавад зариф

магатэ

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин.Он также прокомментировал решение США отменить заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, заявив, что Тегеран согласен с тем, что оно было незаконным.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210219/peregovory-1598109620.html

иран

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выход сша из ядерной сделки по ирану, мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, сша, в мире