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В Иране призвали США снять санкции
В Иране призвали США снять санкции
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:48
2021-02-19T11:12
выход сша из ядерной сделки по ирану
мохаммад джавад зариф
магатэ
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин.Он также прокомментировал решение США отменить заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, заявив, что Тегеран согласен с тем, что оно было незаконным.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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выход сша из ядерной сделки по ирану, мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, сша, в мире

В Иране призвали США снять санкции

10:48 19.02.2021 (обновлено: 11:12 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин.

"Для соблюдения (резолюции СБ ООН) 2231 США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции, которые были восстановлены и введены (Дональдом) Трампом. В таком случае мы незамедлительно дадим обратный ход всем корректирующим мерам", - написал Зариф в Twitter.

Он также прокомментировал решение США отменить заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, заявив, что Тегеран согласен с тем, что оно было незаконным.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 02:25
В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
 
Выход США из ядерной сделки по ИрануМохаммад Джавад ЗарифМАГАТЭИранСШАВ мире
 
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