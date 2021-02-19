В Иране призвали США снять санкции
10:48 19.02.2021 (обновлено: 11:12 19.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции.
"Для соблюдения (резолюции СБ ООН) 2231 США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции, которые были восстановлены и введены (Дональдом) Трампом. В таком случае мы незамедлительно дадим обратный ход всем корректирующим мерам", - написал Зариф в Twitter.
Он также прокомментировал решение США отменить заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, заявив, что Тегеран согласен с тем, что оно было незаконным.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.