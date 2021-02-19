Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вооруженные силы РФ смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе, в частности, для контроля заметности своих войск и объектов, сообщил РИА Новости Владимир Верба - генеральный конструктор концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех), разработавшего аппаратуру наблюдения этих самолетов.
Как сообщали в январе источники РИА Новости, после выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН будут переквалифицированы для разведывательных целей, контроля защищенности собственных военных объектов, оценки результатов испытаний различных вооружений и эффективности учений. Отмечалось, что предварительное решения на этот счет принято.
"Безусловно, система, обладающая уникальными возможностями в области воздушного мониторинга, найдет применение в Вооруженных силах РФ для решения широкого спектра задач военного назначения. Это и контроль заметности войск и объектов, картографирование, оценка ледовой обстановки на реках и в морях, что очень актуально для реализации Арктической программы", - сказал Верба.
Конструктор уточнил, что концерн "Вега" изначально построил комплекс бортового оборудования Ту-214ОН "на принципах открытой архитектуры, позволяющих использовать его как в имеющемся составе, так и с дополнительной модернизацией". Например, в конструкцию радиолокатора самолета заложена возможность повышения его разрешения в 4-6 раз. В то же время Верба отметил, что официальное решение госзаказчика о модернизации самолетов в компанию пока не поступало.
Первый Ту-214ОН был передан Минобороны РФ в 2011 году, а второй — в 2014, но пройти международную сертификацию бортов удалось только в 2018 году, так как западные партнеры были резко против использования этих воздушных судов в рамках Договора по Открытому небу.
11 февраля, 11:33В МИД назвали условие возвращения России в Договор по открытому небу
"По их мнению, бортовой радиотехнический комплекс позволял дооснастить самолет некими незадокументированными системами слежения. Хотя с технической точки зрения это невозможно: протоколом предусмотрена инспекция оборудования при проведении каждого наблюдательного полета. Только в 2018 году нам удалось успешно провести международную сертификацию Ту-214ОН и получить таким образом допуск к наблюдательным полетам. В апреле 2019 года самолет выполнил первые полеты над территорией США, а спустя полгода американцы приняли решение выйти из Договора по Открытому небу", - рассказал Верба.
Он отметил, что на презентации самолета в 2013 году в Вене эксперты единогласно отметили, что представленная российская система наблюдения "Открытое небо" с самолетом Ту-214ОН является лучшей в мире, созданной в условиях ограничений, предусмотренных договором.
Генконструктор добавил, что бортовой радиотехнической комплекс Ту-214ОН похож на используемый в "разведчиках" Ту-214Р, но его характеристики намеренно "загрублены" под требования договора. Аппаратура Ту-214ОН обеспечивает разрешение на местности в 30 сантиметров для изображений с фото- и видеокамер и в 50 сантиметров для инфракрасных датчиков. Также на самолете используется радиолокатор бокового обзора, что в комплексе с остальным оборудованием позволяет решать широкий спектр задач.
Главная цель самолетов в рамках ДОН – легальное наблюдение за военной инфраструктурой - базами, аэродромами, предприятиями оборонной сферы, чтобы не допустить незаметного наращивания той или иной стороной потенциала для развязывания войны.
17 февраля, 04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу