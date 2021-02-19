Адвокат Сафронова прокомментировал арест Воронина по делу о госизмене
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые против бывшего журналиста Ивана Сафронова, не связаны с новым арестованным по делу о госизмене Демури Ворониным, сообщил РИА Новости адвокат Сафронова Иван Павлов.
"В деле Сафронова нет упоминаний фамилии Воронина, по крайней мере в тех материалах, которые мы видели. Из того, что я знаю, обвинение Сафронова никак не связано с ним", - сказал Павлов.
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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина по подозрению в госизмене до 13 апреля. Максимальная санкция по статье "государственная измена" - 20 лет лишения свободы.
Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".
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Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.