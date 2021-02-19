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Адвокат Сафронова прокомментировал арест Воронина по делу о госизмене
Адвокат Сафронова прокомментировал арест Воронина по делу о госизмене
Обвинения, выдвинутые против бывшего журналиста Ивана Сафронова, не связаны с новым арестованным по делу о госизмене Демури Ворониным, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:19
2021-02-19T20:19
иван сафронов
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
сша
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые против бывшего журналиста Ивана Сафронова, не связаны с новым арестованным по делу о госизмене Демури Ворониным, сообщил РИА Новости адвокат Сафронова Иван Павлов.Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина по подозрению в госизмене до 13 апреля. Максимальная санкция по статье "государственная измена" - 20 лет лишения свободы.Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".Согласно данным открытых источников, человек с такими же именем, отчеством и фамилией является учредителем ООО "Ресост" - компании, занимающейся консультациями по коммерческой деятельности и управлению. На сайте компании указано, что она занимается анализом и оценкой политических и экономических процессов в странах Восточной Европы, политическим консалтингом и менеджментом, бизнес-планированием, делает аналитические докладные записки.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20210215/safronov-1597528560.html
https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html
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иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, сша, происшествия

Адвокат Сафронова прокомментировал арест Воронина по делу о госизмене

20:19 19.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые против бывшего журналиста Ивана Сафронова, не связаны с новым арестованным по делу о госизмене Демури Ворониным, сообщил РИА Новости адвокат Сафронова Иван Павлов.

"В деле Сафронова нет упоминаний фамилии Воронина, по крайней мере в тех материалах, которые мы видели. Из того, что я знаю, обвинение Сафронова никак не связано с ним", - сказал Павлов.

Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:09
В Кремле не стали комментировать интервью Ивана Сафронова
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина по подозрению в госизмене до 13 апреля. Максимальная санкция по статье "государственная измена" - 20 лет лишения свободы.
Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".
Согласно данным открытых источников, человек с такими же именем, отчеством и фамилией является учредителем ООО "Ресост" - компании, занимающейся консультациями по коммерческой деятельности и управлению. На сайте компании указано, что она занимается анализом и оценкой политических и экономических процессов в странах Восточной Европы, политическим консалтингом и менеджментом, бизнес-планированием, делает аналитические докладные записки.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 20:41
Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Путин: Сафронова судят не за журналистскую деятельность - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 14:27Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин отметил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность
 
Иван СафроновРоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
 
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