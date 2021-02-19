https://ria.ru/20210219/safronov-1598238484.html

Адвокат Сафронова прокомментировал арест Воронина по делу о госизмене

Адвокат Сафронова прокомментировал арест Воронина по делу о госизмене

Обвинения, выдвинутые против бывшего журналиста Ивана Сафронова, не связаны с новым арестованным по делу о госизмене Демури Ворониным, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:19

2021-02-19T20:19

2021-02-19T20:19

иван сафронов

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

москва

сша

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые против бывшего журналиста Ивана Сафронова, не связаны с новым арестованным по делу о госизмене Демури Ворониным, сообщил РИА Новости адвокат Сафронова Иван Павлов.Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина по подозрению в госизмене до 13 апреля. Максимальная санкция по статье "государственная измена" - 20 лет лишения свободы.Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".Согласно данным открытых источников, человек с такими же именем, отчеством и фамилией является учредителем ООО "Ресост" - компании, занимающейся консультациями по коммерческой деятельности и управлению. На сайте компании указано, что она занимается анализом и оценкой политических и экономических процессов в странах Восточной Европы, политическим консалтингом и менеджментом, бизнес-планированием, делает аналитические докладные записки.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20210215/safronov-1597528560.html

https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html

https://ria.ru/20201217/safronov-1589696383.html

россия

москва

сша

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иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, сша, происшествия