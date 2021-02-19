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"Сбер" рассказал, на что копят россияне
"Сбер" рассказал, на что копят россияне
Россияне чаще всего копят на крупные покупки, среди которых самыми популярными являются электроника, автомобиль и недвижимость, а также на "светлое будущее" и... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T07:08
2021-02-19T07:08
2021-02-19T07:08
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего копят на крупные покупки, среди которых самыми популярными являются электроника, автомобиль и недвижимость, а также на "светлое будущее" и финансовую подушку безопасности, рассказали РИА Новости в "Сбере".Группа проанализировала предпочтения пользователей сервиса накоплений "Цели" в мобильном приложении. По словам старшего вице-президента Сбербанка Натальи Алымовой, в настоящее время сервисом пользуются 2,5 миллиона человек, которые уже накопили 40 миллиардов рублей.По данным компании, половина россиян копит на покупки. Чаще всего они планируют приобрести электронику: телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук - на эти цели в среднем откладывают 30 тысяч рублей. Следующие по популярности — накопления на автомобиль, где средняя сумма составляет 100 тысяч рублей, недвижимость (300 тысяч рублей), товары для дома (40 тысяч рублей) и просто шопинг (10 тысяч рублей).Треть пользователей сервиса копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности: из них 60% клиентов хотят отложить на эту цель до 100 тысяч рублей, 33% — 100–500 тысяч рублей.Еще 15% клиентов сервиса формируют сбережения на путешествия, при этом самыми популярными местами для поездок являются море и горы. Есть и те, кто копит на долгосрочный отпуск, например, на зимовку в Таиланде или круизное кругосветное путешествие. В этой группе 26% копят до 25 тысяч рублей, 39% — 25–100 тысяч рублей, 30% — 100–500 тысяч рублей.Реже всего граждане копят на обучение — лишь 5%, у них "фаворитами" выступают высшее образование и водительские курсы, также копят на курсы бровиста, диджея, обучения грумингу и нумерологии.
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сбер, россия, москва, общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Россияне чаще всего копят на крупные покупки, среди которых самыми популярными являются электроника, автомобиль и недвижимость, а также на "светлое будущее" и финансовую подушку безопасности, рассказали РИА Новости в "Сбере
".
Группа проанализировала предпочтения пользователей сервиса накоплений "Цели" в мобильном приложении. По словам старшего вице-президента Сбербанка
Натальи Алымовой, в настоящее время сервисом пользуются 2,5 миллиона человек, которые уже накопили 40 миллиардов рублей.
По данным компании, половина россиян копит на покупки. Чаще всего они планируют приобрести электронику: телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук - на эти цели в среднем откладывают 30 тысяч рублей. Следующие по популярности — накопления на автомобиль, где средняя сумма составляет 100 тысяч рублей, недвижимость (300 тысяч рублей), товары для дома (40 тысяч рублей) и просто шопинг (10 тысяч рублей).
Треть пользователей сервиса копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности: из них 60% клиентов хотят отложить на эту цель до 100 тысяч рублей, 33% — 100–500 тысяч рублей.
Еще 15% клиентов сервиса формируют сбережения на путешествия, при этом самыми популярными местами для поездок являются море и горы. Есть и те, кто копит на долгосрочный отпуск, например, на зимовку в Таиланде
или круизное кругосветное путешествие. В этой группе 26% копят до 25 тысяч рублей, 39% — 25–100 тысяч рублей, 30% — 100–500 тысяч рублей.
Реже всего граждане копят на обучение — лишь 5%, у них "фаворитами" выступают высшее образование и водительские курсы, также копят на курсы бровиста, диджея, обучения грумингу и нумерологии.