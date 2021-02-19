https://ria.ru/20210219/rossiyane-1598114086.html

"Сбер" рассказал, на что копят россияне

"Сбер" рассказал, на что копят россияне

Россияне чаще всего копят на крупные покупки, среди которых самыми популярными являются электроника, автомобиль и недвижимость, а также на "светлое будущее" и... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T07:08

2021-02-19T07:08

2021-02-19T07:08

сбер

россия

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_c7d6a65bf2bbd3cbf2e969c3209579a7.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне чаще всего копят на крупные покупки, среди которых самыми популярными являются электроника, автомобиль и недвижимость, а также на "светлое будущее" и финансовую подушку безопасности, рассказали РИА Новости в "Сбере".Группа проанализировала предпочтения пользователей сервиса накоплений "Цели" в мобильном приложении. По словам старшего вице-президента Сбербанка Натальи Алымовой, в настоящее время сервисом пользуются 2,5 миллиона человек, которые уже накопили 40 миллиардов рублей.По данным компании, половина россиян копит на покупки. Чаще всего они планируют приобрести электронику: телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук - на эти цели в среднем откладывают 30 тысяч рублей. Следующие по популярности — накопления на автомобиль, где средняя сумма составляет 100 тысяч рублей, недвижимость (300 тысяч рублей), товары для дома (40 тысяч рублей) и просто шопинг (10 тысяч рублей).Треть пользователей сервиса копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности: из них 60% клиентов хотят отложить на эту цель до 100 тысяч рублей, 33% — 100–500 тысяч рублей.Еще 15% клиентов сервиса формируют сбережения на путешествия, при этом самыми популярными местами для поездок являются море и горы. Есть и те, кто копит на долгосрочный отпуск, например, на зимовку в Таиланде или круизное кругосветное путешествие. В этой группе 26% копят до 25 тысяч рублей, 39% — 25–100 тысяч рублей, 30% — 100–500 тысяч рублей.Реже всего граждане копят на обучение — лишь 5%, у них "фаворитами" выступают высшее образование и водительские курсы, также копят на курсы бровиста, диджея, обучения грумингу и нумерологии.

https://ria.ru/20210129/investitsii-1595065066.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, москва, общество