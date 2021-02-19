https://ria.ru/20210219/rezhim-1598149142.html

Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы

Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы

АО "Мособлэнерго" перейдет на режим повышенной готовности в период с 20 по 24 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:21

2021-02-19T12:21

2021-02-19T12:21

новости подмосковья

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" перейдет на режим повышенной готовности в период с 20 по 24 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.По данным ведомства, на круглосуточном дежурстве в компании находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад. Исправно и готово к работе 1398 единиц спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 14 мегаватт.

https://realty.ria.ru/20210218/pochta-rossii-1598022603.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), московская область (подмосковье)