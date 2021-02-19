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Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы
Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы
АО "Мособлэнерго" перейдет на режим повышенной готовности в период с 20 по 24 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:21
2021-02-19T12:21
новости подмосковья
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" перейдет на режим повышенной готовности в период с 20 по 24 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.По данным ведомства, на круглосуточном дежурстве в компании находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад. Исправно и готово к работе 1398 единиц спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 14 мегаватт.
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мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), московская область (подмосковье)

Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы

12:21 19.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" перейдет на режим повышенной готовности в период с 20 по 24 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
По данным ведомства, на круглосуточном дежурстве в компании находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад. Исправно и готово к работе 1398 единиц спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 14 мегаватт.
"Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения в предстоящие праздники, а также в период низких температур действует режим "технологической тишины". Он подразумевает полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией возможных технологических нарушений в сетях компании", - сообщили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")Московская область (Подмосковье)
 
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