https://ria.ru/20210219/razgovor-1598215642.html

Путин обсудил с Мадуро борьбу с коронавирусом

Путин обсудил с Мадуро борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:02

2021-02-19T18:02

2021-02-19T18:17

распространение коронавируса

россия

николас мадуро

владимир путин

венесуэла

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Мадуро состоялся в пятницу.Кроме того, Мадуро поблагодарил Путина за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V".Также Николас Мадуро проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации в стране, российский лидер выразил поддержку предпринимаемым усилиям, сообщает пресс-служба Кремля."Он (Мадуро – ред.) также проинформировал о ситуации в Республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обсуждении двусторонней повестки дня лидеры подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.

https://ria.ru/20210217/maduro-1597916985.html

россия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла, в мире