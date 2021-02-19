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Путин обсудил с Мадуро борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с Мадуро борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:02
2021-02-19T18:02
2021-02-19T18:17
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Мадуро состоялся в пятницу.Кроме того, Мадуро поблагодарил Путина за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V".Также Николас Мадуро проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации в стране, российский лидер выразил поддержку предпринимаемым усилиям, сообщает пресс-служба Кремля."Он (Мадуро – ред.) также проинформировал о ситуации в Республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обсуждении двусторонней повестки дня лидеры подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.
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россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла, в мире
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина с Мадуро состоялся в пятницу.
"В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мадуро поблагодарил Путина за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V".
Также Николас Мадуро проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации в стране, российский лидер выразил поддержку предпринимаемым усилиям, сообщает пресс-служба Кремля.
"Он (Мадуро – ред.) также проинформировал о ситуации в Республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обсуждении двусторонней повестки дня лидеры подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.