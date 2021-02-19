https://ria.ru/20210219/putin-1598156816.html

Песков объяснил, почему у Путина еще нет генеральского звания

Песков объяснил, почему у Путина еще нет генеральского звания

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему у Владимира Путина нет генеральского звания. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:04

2021-02-19T13:04

2021-02-19T21:47

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему у Владимира Путина нет генеральского звания.По его словам, глава государства "наверняка это звание заслужил многократно", но сейчас это не в приоритете. "Работает он президентом. <...> Он не является кадровым офицером", — отметил представитель Кремля.Он пояснил, что Путин сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением страной.На уточняющий вопрос, в отставке Путин или в запасе, Песков затруднился ответить однозначно. "По-моему, он в запасе был", — добавил пресс-секретарь. Сам Песков, как выяснилось на брифинге, — старший лейтенант.На личном сайте президента сказано, что Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х — начале 80-х — московскую Высшую школу КГБ № 1. С 1985 по 1990 год работал в ГДР. После Путин был помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем перешел в команду председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. В августе 1996 года переехал в Москву, где в разное время занимал должности заместителя управляющего делами президента, главы ФСБ и секретаря Совбеза.В августе 1999-го Путин возглавил правительство, а 31 декабря после ухода в отставку Бориса Ельцина стал исполняющим обязанности главы государства. Впервые победил на выборах в марте 2000 года, после этого переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, общество