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В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля
В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля
Президент РФ Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем будет работать в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:55
2021-02-19T12:55
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем будет работать в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также напомнил, что 20 февраля – рабочий день."Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле", - сказал Песков.Он уточнил, что 22 февраля у президента также будет рабочим днем. "С обеда они будут с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.) общаться. Можно предположить смело, что до вечера. И 23 он в Кремле будет", - добавил Песков.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

12:55 19.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем будет работать в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что 20 февраля – рабочий день.
"Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле", - сказал Песков.
Он уточнил, что 22 февраля у президента также будет рабочим днем. "С обеда они будут с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.) общаться. Можно предположить смело, что до вечера. И 23 он в Кремле будет", - добавил Песков.
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