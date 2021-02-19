https://ria.ru/20210219/putin-1598155443.html

В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем будет работать в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:55

2021-02-19T12:55

2021-02-19T12:55

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем будет работать в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также напомнил, что 20 февраля – рабочий день."Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле", - сказал Песков.Он уточнил, что 22 февраля у президента также будет рабочим днем. "С обеда они будут с Александром Григорьевичем (Лукашенко – ред.) общаться. Можно предположить смело, что до вечера. И 23 он в Кремле будет", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210216/prazdnik-1597618123.html

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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, политика