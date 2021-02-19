Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"

"Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины. Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности", — написал Пушков.