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Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
Сенатор Алексей Пушков в Telegram назвал "проявлением комплекса неполноценности" восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T03:48
2021-02-19T03:54
вакцина "спутник v"
россия
welt
евросоюз
алексей пушков
в мире
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Пушков заявил о "комплексе неполноценности" из-за мнения Запада о России
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram назвал "проявлением комплекса неполноценности" восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада.Так парламентарий прокомментировал публикации российских СМИ о материале газеты Welt, положительно описывающем российскую вакцину "Спутник V".Он назвал материал газеты высокомерным и призвал всех "изживать" описанный им комплекс.
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вакцина "спутник v", россия, welt, евросоюз, алексей пушков, в мире

Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"

03:48 19.02.2021 (обновлено: 03:54 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram назвал "проявлением комплекса неполноценности" восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада.
Так парламентарий прокомментировал публикации российских СМИ о материале газеты Welt, положительно описывающем российскую вакцину "Спутник V".

"Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины. Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности", — написал Пушков.

Он назвал материал газеты высокомерным и призвал всех "изживать" описанный им комплекс.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Вакцина "Спутник V"РоссияWeltЕвросоюзАлексей ПушковВ мире
 
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