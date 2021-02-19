Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:48 19.02.2021 (обновлено: 03:54 19.02.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram назвал "проявлением комплекса неполноценности" восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада.
Так парламентарий прокомментировал публикации российских СМИ о материале газеты Welt, положительно описывающем российскую вакцину "Спутник V".
"Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины. Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности", — написал Пушков.
Он назвал материал газеты высокомерным и призвал всех "изживать" описанный им комплекс.
11 февраля, 15:33Пушков рассказал о желании Европы расправиться с Россией