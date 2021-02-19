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Проценко рассказал о состоянии пациентов, заболевших COVID-19 повторно
Проценко рассказал о состоянии пациентов, заболевших COVID-19 повторно
Пациенты, попадавшие в больницу №40 в Коммунарке с COVID-19 повторно, были в состоянии средней тяжести, никто из них не попадал в реанимацию, сообщил главврач... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:28
2021-02-19T22:37
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пациенты, попадавшие в больницу №40 в Коммунарке с COVID-19 повторно, были в состоянии средней тяжести, никто из них не попадал в реанимацию, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.Он отметил, что по всем регионам, по Москве в том числе, идет снижение количества заболевших. В больнице в Коммунарке находится больше 600 пациентов на лечении, при этом каждый третий - 200 пациентов - в реанимации.
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денис проценко, россия, здоровье - общество, москва

Проценко рассказал о состоянии пациентов, заболевших COVID-19 повторно

22:28 19.02.2021 (обновлено: 22:37 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пациенты, попадавшие в больницу №40 в Коммунарке с COVID-19 повторно, были в состоянии средней тяжести, никто из них не попадал в реанимацию, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.

"Наверно, сейчас невозможно систематизировать, наблюдения такие есть, но они пока единичные. Сейчас поймал себя на мысли, может быть, мы их поэтому не видим, что они не госпитализируются, протекая легко. Те пациенты, которые попадали повторно, все протекали средней тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации, интенсивной терапии", - сказал Проценко на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, поступали ли те, кто болел уже второй раз.

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Он отметил, что по всем регионам, по Москве в том числе, идет снижение количества заболевших. В больнице в Коммунарке находится больше 600 пациентов на лечении, при этом каждый третий - 200 пациентов - в реанимации.
 
Распространение коронавирусаДенис ПроценкоРоссияЗдоровье - ОбществоМосква
 
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