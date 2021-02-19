https://ria.ru/20210219/protsenko-1598251114.html
Проценко рассказал о состоянии пациентов, заболевших COVID-19 повторно
Проценко рассказал о состоянии пациентов, заболевших COVID-19 повторно
Пациенты, попадавшие в больницу №40 в Коммунарке с COVID-19 повторно, были в состоянии средней тяжести, никто из них не попадал в реанимацию, сообщил главврач... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:28
2021-02-19T22:28
2021-02-19T22:37
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пациенты, попадавшие в больницу №40 в Коммунарке с COVID-19 повторно, были в состоянии средней тяжести, никто из них не попадал в реанимацию, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.Он отметил, что по всем регионам, по Москве в том числе, идет снижение количества заболевших. В больнице в Коммунарке находится больше 600 пациентов на лечении, при этом каждый третий - 200 пациентов - в реанимации.
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598232691.html
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