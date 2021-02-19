https://ria.ru/20210219/prognoz-1598101479.html
Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik, как может развиваться ситуация с... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T02:15
2021-02-19T02:15
2021-02-19T02:15
распространение коронавируса
александр бутенко
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коронавирус covid-19
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В Центре Гамалеи рассказали, что ждать от коронавируса весной
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik, как может развиваться ситуация с коронавирусом весной.Социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться, считает профессор Бутенко.По его мнению, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса."Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", – отметил Бутенко.Вирусолог подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил. Он также назвал другие меры, которые помогут достичь стабильного улучшения."Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70 процентов, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость"", – заключил Бутенко.
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598069896.html
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александр бутенко , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко
рассказал в интервью радио Sputnik
, как может развиваться ситуация с коронавирусом весной.
Социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться, считает профессор Бутенко.
По его мнению, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса.
"Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", – отметил Бутенко.
Вирусолог подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил. Он также назвал другие меры, которые помогут достичь стабильного улучшения.
"Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70 процентов, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость"", – заключил Бутенко.