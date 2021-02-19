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Китаец назвал самые вкусные российские продукты
Китаец назвал самые вкусные российские продукты
Китаец назвал пять самых вкусных российских продуктов и объяснил, почему их стоит попробовать. Своим мнением он поделился на портале Sohu. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:22
2021-02-19T11:22
2021-02-19T20:27
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китай
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Китаец назвал пять самых вкусных российских продуктов и объяснил, почему их стоит попробовать. Своим мнением он поделился на портале Sohu.В первую очередь он отметил рыбные консервы. По его словам, они значительно отличаются от китайских. Отдельно автор восхитился их нежным вкусом и аппетитным запахом жидкости, в которой плавают кусочки рыбы.Во-вторых, колбасы. Он подчеркнул, что их в России изготавливают из чистого мяса без добавления крахмала. "С русской колбасой в качестве закуски не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше!" — признался автор.Также он упомянул сладости. "Самое вкусное, что мне удалось попробовать из русской выпечки, — это бисквитные вафли с медовой начинкой. Они очень тонкие и хрустящие", — рассказал китаец.Кроме того, мужчина назвал русских мастерами в производстве меда, отметив, что в России он один из лучших в мире.Пятерку замыкают российские конфеты. Автор удивился их размеру и многообразию."Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная", — заключил он.Отдельно рассказчик отметил, что цена соответствует качеству продуктов.
https://ria.ru/20210201/metro-1595428067.html
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россия, китай, в мире
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Китаец назвал пять самых вкусных российских продуктов и объяснил, почему их стоит попробовать. Своим мнением он поделился на портале Sohu
.
В первую очередь он отметил рыбные консервы. По его словам, они значительно отличаются от китайских. Отдельно автор восхитился их нежным вкусом и аппетитным запахом жидкости, в которой плавают кусочки рыбы.
Во-вторых, колбасы. Он подчеркнул, что их в России изготавливают из чистого мяса без добавления крахмала.
"С русской колбасой в качестве закуски не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше!" — признался автор.
Также он упомянул сладости.
"Самое вкусное, что мне удалось попробовать из русской выпечки, — это бисквитные вафли с медовой начинкой. Они очень тонкие и хрустящие", — рассказал китаец.
Кроме того, мужчина назвал русских мастерами в производстве меда, отметив, что в России он один из лучших в мире.
Пятерку замыкают российские конфеты. Автор удивился их размеру и многообразию.
"Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная", — заключил он.
Отдельно рассказчик отметил, что цена соответствует качеству продуктов.