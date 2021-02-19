https://ria.ru/20210219/prioritety-1598219621.html
Генсек ООН назвал четыре глобальных приоритета для стран мира
Генсек ООН назвал четыре глобальных приоритета для стран мира
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал четыре глобальных приоритета для стран мира. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:29
2021-02-19T18:29
2021-02-19T18:29
антониу гутерреш
большая двадцатка
мюнхенская конференция по безопасности
оон
в мире
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ООН, 19 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал четыре глобальных приоритета для стран мира.Генсек призвал разработать глобальный план вакцинации, добиться достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, снизить геополитическую напряженность и укрепить дипломатию. Кроме того, по его словам, человечеству необходимы солидарность и международное сотрудничество.По его словам, страны должны делиться лишними дозами, необходимо предоставить 6,8 миллиарда долларов для инициативы COVAX."Нам также необходимо как минимум удвоить глобальные производственные мощности за счет обмена лицензиями и передачи технологий", - заявил Гутерреш."Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации", - подчеркнул он.По словам генсека, такой план мог бы объединить страны, компании, международные организации и финансовые учреждения, обладающие необходимыми полномочиями, научной экспертизой, производственными и финансовыми мощностями.Во-вторых, по его словам, к середине века надо добиться нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу.В-третьих, Гутерреш призвал снизить геополитическую напряженность и укрепить "дипломатию во имя мира".Он в очередной раз предостерег мир от ситуации, когда две крупнейшие экономики (США и Китай) разделили бы планету на две противоположные части - каждая со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, а также собственным интернетом и возможностями искусственного интеллекта.Он также вновь призвал к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах.В-четвертых, генсек указал на необходимость укрепления многостороннего подхода, солидарности и международного сотрудничества.
https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html
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антониу гутерреш, большая двадцатка, мюнхенская конференция по безопасности, оон, в мире
ООН, 19 фев – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал четыре глобальных приоритета для стран мира.
Генсек призвал разработать глобальный план вакцинации, добиться достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, снизить геополитическую напряженность и укрепить дипломатию. Кроме того, по его словам, человечеству необходимы солидарность и международное сотрудничество.
"Вакцины должны быть доступны для каждого и везде. Равенство в контексте вакцин имеет важное значение для спасения жизней и спасения экономик", - сказал Гутерреш.
По его словам, страны должны делиться лишними дозами, необходимо предоставить 6,8 миллиарда долларов для инициативы COVAX.
"Нам также необходимо как минимум удвоить глобальные производственные мощности за счет обмена лицензиями и передачи технологий", - заявил Гутерреш.
"Полагаю, что G20
имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации", - подчеркнул он.
По словам генсека, такой план мог бы объединить страны, компании, международные организации и финансовые учреждения, обладающие необходимыми полномочиями, научной экспертизой, производственными и финансовыми мощностями.
Во-вторых, по его словам, к середине века надо добиться нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу.
"Страны, на долю которых приходится более 65% выбросов и более 70% мировой экономики, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов парниковых газов. Давайте расширим эту коалицию до 90% к ноябрьской климатической конференции в Глазго", - указал генсек.
В-третьих, Гутерреш призвал снизить геополитическую напряженность и укрепить "дипломатию во имя мира".
Он в очередной раз предостерег мир от ситуации, когда две крупнейшие экономики (США
и Китай
) разделили бы планету на две противоположные части - каждая со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, а также собственным интернетом и возможностями искусственного интеллекта.
Он также вновь призвал к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах.
В-четвертых, генсек указал на необходимость укрепления многостороннего подхода, солидарности и международного сотрудничества.