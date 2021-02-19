Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/prioritety-1598219621.html
Генсек ООН назвал четыре глобальных приоритета для стран мира
Генсек ООН назвал четыре глобальных приоритета для стран мира
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал четыре глобальных приоритета для стран мира. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:29
2021-02-19T18:29
антониу гутерреш
большая двадцатка
мюнхенская конференция по безопасности
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152312/55/1523125519_0:181:2950:1840_1920x0_80_0_0_055fbe62cea0263e455b46ea76187518.jpg
ООН, 19 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал четыре глобальных приоритета для стран мира.Генсек призвал разработать глобальный план вакцинации, добиться достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, снизить геополитическую напряженность и укрепить дипломатию. Кроме того, по его словам, человечеству необходимы солидарность и международное сотрудничество.По его словам, страны должны делиться лишними дозами, необходимо предоставить 6,8 миллиарда долларов для инициативы COVAX."Нам также необходимо как минимум удвоить глобальные производственные мощности за счет обмена лицензиями и передачи технологий", - заявил Гутерреш."Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации", - подчеркнул он.По словам генсека, такой план мог бы объединить страны, компании, международные организации и финансовые учреждения, обладающие необходимыми полномочиями, научной экспертизой, производственными и финансовыми мощностями.Во-вторых, по его словам, к середине века надо добиться нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу.В-третьих, Гутерреш призвал снизить геополитическую напряженность и укрепить "дипломатию во имя мира".Он в очередной раз предостерег мир от ситуации, когда две крупнейшие экономики (США и Китай) разделили бы планету на две противоположные части - каждая со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, а также собственным интернетом и возможностями искусственного интеллекта.Он также вновь призвал к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах.В-четвертых, генсек указал на необходимость укрепления многостороннего подхода, солидарности и международного сотрудничества.
https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html
https://ria.ru/20210219/soglashenie-1598200673.html
https://ria.ru/20210127/razvitie-1594797089.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152312/55/1523125519_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_393b1dd531bbd2fe0664c927deff3eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, большая двадцатка, мюнхенская конференция по безопасности, оон, в мире

Генсек ООН назвал четыре глобальных приоритета для стран мира

18:29 19.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 19 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал четыре глобальных приоритета для стран мира.
Генсек призвал разработать глобальный план вакцинации, добиться достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, снизить геополитическую напряженность и укрепить дипломатию. Кроме того, по его словам, человечеству необходимы солидарность и международное сотрудничество.

"Вакцины должны быть доступны для каждого и везде. Равенство в контексте вакцин имеет важное значение для спасения жизней и спасения экономик", - сказал Гутерреш.

По его словам, страны должны делиться лишними дозами, необходимо предоставить 6,8 миллиарда долларов для инициативы COVAX.
"Нам также необходимо как минимум удвоить глобальные производственные мощности за счет обмена лицензиями и передачи технологий", - заявил Гутерреш.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 18:48Распространение коронавируса
"Лучше умереть с США?" Бывший вице-президент ПАСЕ оценила "Спутник V"
"Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации", - подчеркнул он.
По словам генсека, такой план мог бы объединить страны, компании, международные организации и финансовые учреждения, обладающие необходимыми полномочиями, научной экспертизой, производственными и финансовыми мощностями.
Во-вторых, по его словам, к середине века надо добиться нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу.

"Страны, на долю которых приходится более 65% выбросов и более 70% мировой экономики, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов парниковых газов. Давайте расширим эту коалицию до 90% к ноябрьской климатической конференции в Глазго", - указал генсек.

Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 16:50
В МИД прокомментировали возвращение США в Парижское соглашение по климату
В-третьих, Гутерреш призвал снизить геополитическую напряженность и укрепить "дипломатию во имя мира".
Он в очередной раз предостерег мир от ситуации, когда две крупнейшие экономики (США и Китай) разделили бы планету на две противоположные части - каждая со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, а также собственным интернетом и возможностями искусственного интеллекта.
Он также вновь призвал к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах.
В-четвертых, генсек указал на необходимость укрепления многостороннего подхода, солидарности и международного сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:47
Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
 
Антониу ГутеррешБольшая двадцаткаМюнхенская конференция по безопасностиООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния