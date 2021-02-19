https://ria.ru/20210219/prigovor-1598182123.html

Суд вынес приговор исламисту за подготовку теракта в Москве

Суд вынес приговор исламисту за подготовку теракта в Москве

Суд приговорил к семи годам заключения обвиняемого в подготовке теракта в Москве, сообщает столичная прокуратура в пятницу. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:08

2021-02-19T15:08

2021-02-19T15:30

россия

криминал

москва

киргизия

происшествия

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Суд приговорил к семи годам заключения обвиняемого в подготовке теракта в Москве, сообщает столичная прокуратура в пятницу.По данным источника РИА Новости, знакомого с обстоятельствами, осужденный Талант Онуров приехал в Россию из Киргизии.Онуров приехал в Россию в сентябре 2019-го, сразу поставив цель организовать теракт. В российской столице он готовился к атаке, пытаясь попутно завербовать соучастников и пропагандируя радикальный ислам в интернете.Уже в следующем месяце, в октябре, Онурова задержали. Суд назначил ему семь лет лишения свободы, из которых три года он отбудет в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.После освобождения ему будет официально запрещено четыре года вести паблики в сети. Признал ли он вину или нет, не уточняется.Как сообщало московское управление СК РФ, Онуров – сторонник запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.По статистике Национального антитеррористического комитета, ежегодно в России предотвращаются десятки терактов. В частности, за январь-декабрь прошлого года (более свежих данных пока нет) удалось пресечь 41 такое преступление и разгромить 55 ячеек международных террористических организаций.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html

россия

москва

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россия, криминал, москва, киргизия, происшествия