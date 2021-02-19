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Суд вынес приговор исламисту за подготовку теракта в Москве
Суд вынес приговор исламисту за подготовку теракта в Москве
Суд приговорил к семи годам заключения обвиняемого в подготовке теракта в Москве, сообщает столичная прокуратура в пятницу. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:08
2021-02-19T15:30
россия
криминал
москва
киргизия
происшествия
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Суд приговорил к семи годам заключения обвиняемого в подготовке теракта в Москве, сообщает столичная прокуратура в пятницу.По данным источника РИА Новости, знакомого с обстоятельствами, осужденный Талант Онуров приехал в Россию из Киргизии.Онуров приехал в Россию в сентябре 2019-го, сразу поставив цель организовать теракт. В российской столице он готовился к атаке, пытаясь попутно завербовать соучастников и пропагандируя радикальный ислам в интернете.Уже в следующем месяце, в октябре, Онурова задержали. Суд назначил ему семь лет лишения свободы, из которых три года он отбудет в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.После освобождения ему будет официально запрещено четыре года вести паблики в сети. Признал ли он вину или нет, не уточняется.Как сообщало московское управление СК РФ, Онуров – сторонник запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.По статистике Национального антитеррористического комитета, ежегодно в России предотвращаются десятки терактов. В частности, за январь-декабрь прошлого года (более свежих данных пока нет) удалось пресечь 41 такое преступление и разгромить 55 ячеек международных террористических организаций.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, криминал, москва, киргизия, происшествия

Суд вынес приговор исламисту за подготовку теракта в Москве

15:08 19.02.2021 (обновлено: 15:30 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Суд приговорил к семи годам заключения обвиняемого в подготовке теракта в Москве, сообщает столичная прокуратура в пятницу.
По данным источника РИА Новости, знакомого с обстоятельствами, осужденный Талант Онуров приехал в Россию из Киргизии.
"Сегодня Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Таланта Онурова. Он осужден за … пропаганду терроризма в интернете и приготовление к террористическому акту", - говорится в релизе.
Онуров приехал в Россию в сентябре 2019-го, сразу поставив цель организовать теракт. В российской столице он готовился к атаке, пытаясь попутно завербовать соучастников и пропагандируя радикальный ислам в интернете.
Уже в следующем месяце, в октябре, Онурова задержали. Суд назначил ему семь лет лишения свободы, из которых три года он отбудет в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.
После освобождения ему будет официально запрещено четыре года вести паблики в сети. Признал ли он вину или нет, не уточняется.
Как сообщало московское управление СК РФ, Онуров – сторонник запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.
По статистике Национального антитеррористического комитета, ежегодно в России предотвращаются десятки терактов. В частности, за январь-декабрь прошлого года (более свежих данных пока нет) удалось пресечь 41 такое преступление и разгромить 55 ячеек международных террористических организаций.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
 
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