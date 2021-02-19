https://ria.ru/20210219/prigovor-1598159552.html
В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова
В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова
Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор, назначив заключительное заседание на 9 марта, РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:16
2021-02-19T13:16
2021-02-19T13:16
убийство российского посла в анкаре
андрей карлов
турция
анкара
в мире
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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор, назначив заключительное заседание на 9 марта, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что в этот день подсудимые выступят с последним словом, после чего будет оглашен приговор.Суд заслушал выступление экс-главы отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршада Акалына и его адвоката, после чего отклонил их ходатайства об освобождении до вынесения приговора.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.
https://ria.ru/20210219/karlov-1597977893.html
https://ria.ru/20201202/diprabotniki-1587263137.html
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убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, турция, анкара, в мире