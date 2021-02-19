В Грузии россиянин получил четыре года за слежку за журналистом Габунией
© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"Георгий Габуния
© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"
ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина России, фигурирующего в деле о слежке за журналистом телеканала "Мтавари архи" Георгием Габунией, сообщает Генпрокуратура Грузии.
Ранее служба госбезопасности Грузии проинформировала, что в ходе спецоперации, которая прошла 12 июня, был задержан гражданин России якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал "ликвидировать" Габунию. Он утверждал, что "ликвидация" могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров назвал глупыми эти заявления и призвал журналиста извиниться.
22 июня 2020, 16:34Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
"Тбилисский городской суд признал М.Г. виновным по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", "Незаконное пересечение государственной границы Грузии", "Преследование" и "Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные" и приговорил к четырем годам лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния в 2019 году начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского президента, а затем заявил, что не собирается извиняться. Действия Габунии осудили представители грузинских властей и обычные граждане.
23 июня 2020, 23:14Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина