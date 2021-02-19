https://ria.ru/20210219/presledovanie-1598205482.html

В Грузии россиянин получил четыре года за слежку за журналистом Габунией

В Грузии россиянин получил четыре года за слежку за журналистом Габунией

Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина России, фигурирующего в деле о слежке за журналистом телеканала "Мтавари архи"... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:13

2021-02-19T17:13

2021-02-19T17:13

россия

георгий габуния

рамзан кадыров

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155632/32/1556323231_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_e41dced6ffd1e822a9ec57a1454932f0.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина России, фигурирующего в деле о слежке за журналистом телеканала "Мтавари архи" Георгием Габунией, сообщает Генпрокуратура Грузии.Ранее служба госбезопасности Грузии проинформировала, что в ходе спецоперации, которая прошла 12 июня, был задержан гражданин России якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал "ликвидировать" Габунию. Он утверждал, что "ликвидация" могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров назвал глупыми эти заявления и призвал журналиста извиниться.Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния в 2019 году начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского президента, а затем заявил, что не собирается извиняться. Действия Габунии осудили представители грузинских властей и обычные граждане.

https://ria.ru/20200622/1573315438.html

https://ria.ru/20200623/1573394226.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, георгий габуния, рамзан кадыров, грузия, в мире