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Обе палаты парламента Италии выразили доверие правительству Марио Драги
Обе палаты парламента Италии выразили доверие правительству Марио Драги
Палата депутатов итальянского парламента вечером в четверг подавляющим большинством голосов выразила доверие новому правительству во главе с Марио Драги. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T00:12
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джузеппе конте
ецб
марио драги
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италия
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РИМ, 18 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Палата депутатов итальянского парламента вечером в четверг подавляющим большинством голосов выразила доверие новому правительству во главе с Марио Драги.В поддержку нового кабинета министров высказались 535 членов нижней палаты итальянского парламента, против проголосовали 56 парламентариев, пятеро воздержались.Накануне доверие правительству Драги выразил Сенат. Таким образом, по итогам голосования Драги заручился внушительной поддержкой обеих палат парламента, значительно превысив порог абсолютного большинства.На прошлой неделе бывший глава ЕЦБ сформировал новый Совет министров на основе широкой коалиции, в которую вошли большинство парламентских партий. Министерские должности распределены между ними исходя из их представительства в парламенте. Большинство ключевых постов сохранили за собой министры, входившие в предыдущее правительство Джузеппе Конте. Ряд портфелей перешли к техническим специалистам высокого уровня.Выступая в палате депутатов перед голосованием, Драги заявил о необходимости борьбы с коррупцией, чтобы обеспечить приток инвесторов, в том числе из-за рубежа, в итальянские регионы. В этой связи он подчеркнул важность упрощения системы государственного управления и защиты продукции, произведенного на территории страны.
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джузеппе конте, ецб, марио драги, рим, италия, в мире

Обе палаты парламента Италии выразили доверие правительству Марио Драги

00:12 19.02.2021
 
© AP Photo / Michael ProbstГлава ЕЦБ Марио Драги
Глава ЕЦБ Марио Драги - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Michael Probst
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РИМ, 18 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Палата депутатов итальянского парламента вечером в четверг подавляющим большинством голосов выразила доверие новому правительству во главе с Марио Драги.
В поддержку нового кабинета министров высказались 535 членов нижней палаты итальянского парламента, против проголосовали 56 парламентариев, пятеро воздержались.
Накануне доверие правительству Драги выразил Сенат. Таким образом, по итогам голосования Драги заручился внушительной поддержкой обеих палат парламента, значительно превысив порог абсолютного большинства.
На прошлой неделе бывший глава ЕЦБ сформировал новый Совет министров на основе широкой коалиции, в которую вошли большинство парламентских партий. Министерские должности распределены между ними исходя из их представительства в парламенте. Большинство ключевых постов сохранили за собой министры, входившие в предыдущее правительство Джузеппе Конте. Ряд портфелей перешли к техническим специалистам высокого уровня.
Выступая в палате депутатов перед голосованием, Драги заявил о необходимости борьбы с коррупцией, чтобы обеспечить приток инвесторов, в том числе из-за рубежа, в итальянские регионы. В этой связи он подчеркнул важность упрощения системы государственного управления и защиты продукции, произведенного на территории страны.
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Джузеппе КонтеЕЦБМарио ДрагиРимИталияВ мире
 
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