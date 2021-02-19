https://ria.ru/20210219/pozhar-1598186505.html

Стали известны подробности пожара в Кирове, где погибли пять человек

Стали известны подробности пожара в Кирове, где погибли пять человек

Погибшая при пожаре в Кирове женщина была добросовестным опекуном для пяти внуков, у опеки не было к ней нареканий, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:30

2021-02-19T15:30

2021-02-19T15:30

киров

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Погибшая при пожаре в Кирове женщина была добросовестным опекуном для пяти внуков, у опеки не было к ней нареканий, сообщает пресс-служба администрации областного центра.Пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме по адресу улица Бородулина, 38, произошел в пятницу в 00.46. Погибла женщина и четверо маленьких детей, еще шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, где проживала семья из семи человек – 48-летняя бабушка, ее 14-летняя дочь и пять взятых под опеку внуков. Двое старших детей спаслись."Как пояснил представитель органов опеки, бабушка добросовестно исполняла обязанности по воспитанию детей – никогда не оставляла их без присмотра, занималась их развитием и образованием, посещала с ними плановые приемы в поликлинике, у ребят было все необходимое. Сами дети также характеризовались положительно и со стороны учреждений образования, и со стороны соседей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что последний раз представители органов опеки посещали эту семью 11 февраля. Отмечалось, что в жилых помещениях, как и всегда, были чистота и порядок, дети выглядели ухоженными и опрятными, был запас продуктов. "В ближайшие дни будет вестись поиск родственников двух старших детей, на текущий момент они находятся в больнице", - отмечается в сообщении.Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев пообещал оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре и заявил, что администрация Кирова поможет похоронить погибших.

https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html

https://ria.ru/20210219/kuznetsova-1598184295.html

киров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, происшествия