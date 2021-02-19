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Стали известны подробности пожара в Кирове, где погибли пять человек
Стали известны подробности пожара в Кирове, где погибли пять человек
Погибшая при пожаре в Кирове женщина была добросовестным опекуном для пяти внуков, у опеки не было к ней нареканий, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:30
2021-02-19T15:30
киров
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Погибшая при пожаре в Кирове женщина была добросовестным опекуном для пяти внуков, у опеки не было к ней нареканий, сообщает пресс-служба администрации областного центра.Пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме по адресу улица Бородулина, 38, произошел в пятницу в 00.46. Погибла женщина и четверо маленьких детей, еще шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, где проживала семья из семи человек – 48-летняя бабушка, ее 14-летняя дочь и пять взятых под опеку внуков. Двое старших детей спаслись."Как пояснил представитель органов опеки, бабушка добросовестно исполняла обязанности по воспитанию детей – никогда не оставляла их без присмотра, занималась их развитием и образованием, посещала с ними плановые приемы в поликлинике, у ребят было все необходимое. Сами дети также характеризовались положительно и со стороны учреждений образования, и со стороны соседей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что последний раз представители органов опеки посещали эту семью 11 февраля. Отмечалось, что в жилых помещениях, как и всегда, были чистота и порядок, дети выглядели ухоженными и опрятными, был запас продуктов. "В ближайшие дни будет вестись поиск родственников двух старших детей, на текущий момент они находятся в больнице", - отмечается в сообщении.Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев пообещал оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре и заявил, что администрация Кирова поможет похоронить погибших.
https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html
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киров, происшествия

Стали известны подробности пожара в Кирове, где погибли пять человек

15:30 19.02.2021
 
© Фото : СК РФ по Кировской областиПоследствия пожара в жилом доме в Кирове, где погибли четверо детей
Последствия пожара в жилом доме в Кирове, где погибли четверо детей - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : СК РФ по Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Погибшая при пожаре в Кирове женщина была добросовестным опекуном для пяти внуков, у опеки не было к ней нареканий, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме по адресу улица Бородулина, 38, произошел в пятницу в 00.46. Погибла женщина и четверо маленьких детей, еще шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, где проживала семья из семи человек – 48-летняя бабушка, ее 14-летняя дочь и пять взятых под опеку внуков. Двое старших детей спаслись.
Пожар в жилом доме в Кирове - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 13:41
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
"Как пояснил представитель органов опеки, бабушка добросовестно исполняла обязанности по воспитанию детей – никогда не оставляла их без присмотра, занималась их развитием и образованием, посещала с ними плановые приемы в поликлинике, у ребят было все необходимое. Сами дети также характеризовались положительно и со стороны учреждений образования, и со стороны соседей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что последний раз представители органов опеки посещали эту семью 11 февраля. Отмечалось, что в жилых помещениях, как и всегда, были чистота и порядок, дети выглядели ухоженными и опрятными, был запас продуктов. "В ближайшие дни будет вестись поиск родственников двух старших детей, на текущий момент они находятся в больнице", - отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев пообещал оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре и заявил, что администрация Кирова поможет похоронить погибших.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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