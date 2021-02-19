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В немецком Заснице ответили на угрозы США "Северному потоку — 2"
В немецком Заснице ответили на угрозы США "Северному потоку — 2"
У немецкого города Засниц, которому угрожают санкции США из-за "Северного потока 2", нет "плана Б" на случай провала переговоров с Вашингтоном, завил РИА... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:14
2021-02-19T23:49
allseas
северный поток — 2
германия
сша
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. У немецкого города Засниц, которому угрожают санкции США из-за "Северного потока 2", нет "плана Б" на случай провала переговоров с Вашингтоном, завил РИА Новости бургомистр города Франк Крахт.Ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран в немецком городе Засниц, пригрозив предприятию, которое принадлежит Засницу и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта "Северный поток 2".Ряд мировых изданий сообщили в феврале о старте переговоров между США и Германией по вопросу о реализации газопровода "Северный поток 2". Официально немецкая сторона пока не подтвердила эту информацию, указав, что переговоры продолжаются с Вашингтоном на протяжении длительного времени в закрытом режиме. Согласно информации осведомленного источника РИА Новости, переговоры о "Северном потоке 2" ведутся в настоящее время между профильными министерствами ФРГ и США.Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, которые могли бы быть достигнуты в ходе переговоров с США, Крахт заявил, что "в европейских и немецких интересах (важно) достичь решения о поставках необходимых нам энергоносителей на период, пока мы не сможем полностью получать энергию из альтернативных источников".По информации Wall Street Journal, администрация Байдена начала переговоры с Берлином, они включают вопрос об американских санкциях против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", и возможность введения моратория на проект. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы.
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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германия
сша
берлин (город)
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allseas, северный поток — 2, германия, сша, берлин (город), украина, в мире

В немецком Заснице ответили на угрозы США "Северному потоку — 2"

14:14 19.02.2021 (обновлено: 23:49 19.02.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. У немецкого города Засниц, которому угрожают санкции США из-за "Северного потока 2", нет "плана Б" на случай провала переговоров с Вашингтоном, завил РИА Новости бургомистр города Франк Крахт.

"Я уверен, как бургомистр Засница для нашего города и нашего порта Засниц ГмбХ мне не нужен план Б. Мы не сделали ничего плохого, работы, которые мы провели, подкреплены (законной) процедурой, и мы как город Засниц не нарушили никаких предписаний. Поэтому, с моей точки зрения, план Б не нужен", - заявил Крахт, отвечая на вопрос РИА Новости, готовит ли администрация города "план Б" на случай неудовлетворительных итогов стартовавших между США и Германией переговоров о санкциях в отношении проекта "Северный поток 2".

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран в немецком городе Засниц, пригрозив предприятию, которое принадлежит Засницу и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта "Северный поток 2".
Ряд мировых изданий сообщили в феврале о старте переговоров между США и Германией по вопросу о реализации газопровода "Северный поток 2". Официально немецкая сторона пока не подтвердила эту информацию, указав, что переговоры продолжаются с Вашингтоном на протяжении длительного времени в закрытом режиме. Согласно информации осведомленного источника РИА Новости, переговоры о "Северном потоке 2" ведутся в настоящее время между профильными министерствами ФРГ и США.
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"Я предполагаю, что с господином президентом (США Джо) Байденом в отношениях между США и Европой появилось больше человечности. Я ожидаю от новой администрации президента Байдена, что введение санкции будет очень тщательно обдумано. Санкции - это наказание, и это не имеет отношения к ценностям... Важно продолжать диалог во всех направлениях, и я ожидаю от переговоров, что Германия будет четко следовать этому, что диалог с Россией и диалог между США и Россией должен быть продолжен, чтобы ценности, которых мы уже достигли и которые, к сожалению, сильно пострадали при президенте Трампе, вновь были активированы", - сказал бургомистр Засница.

Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, которые могли бы быть достигнуты в ходе переговоров с США, Крахт заявил, что "в европейских и немецких интересах (важно) достичь решения о поставках необходимых нам энергоносителей на период, пока мы не сможем полностью получать энергию из альтернативных источников".
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"Американские интересы должны оставаться американскими интересами. США не должны продвигать свои интересы "Amerika first", как это происходило при президенте Трампе. Обе стороны должны иметь возможность реализовать свои интересы в собственных странах, без заключения компромиссов, которые бы допустили вмешательство", - добавил он.

По информации Wall Street Journal, администрация Байдена начала переговоры с Берлином, они включают вопрос об американских санкциях против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", и возможность введения моратория на проект. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2".
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы.
 
AllseasСеверный поток — 2ГерманияСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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