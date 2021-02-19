https://ria.ru/20210219/potok-1598170216.html

В немецком Заснице ответили на угрозы США "Северному потоку — 2"

В немецком Заснице ответили на угрозы США "Северному потоку — 2"

У немецкого города Засниц, которому угрожают санкции США из-за "Северного потока 2", нет "плана Б" на случай провала переговоров с Вашингтоном, завил РИА... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:14

2021-02-19T14:14

2021-02-19T23:49

allseas

северный поток — 2

германия

сша

берлин (город)

украина

в мире

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. У немецкого города Засниц, которому угрожают санкции США из-за "Северного потока 2", нет "плана Б" на случай провала переговоров с Вашингтоном, завил РИА Новости бургомистр города Франк Крахт.Ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран в немецком городе Засниц, пригрозив предприятию, которое принадлежит Засницу и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта "Северный поток 2".Ряд мировых изданий сообщили в феврале о старте переговоров между США и Германией по вопросу о реализации газопровода "Северный поток 2". Официально немецкая сторона пока не подтвердила эту информацию, указав, что переговоры продолжаются с Вашингтоном на протяжении длительного времени в закрытом режиме. Согласно информации осведомленного источника РИА Новости, переговоры о "Северном потоке 2" ведутся в настоящее время между профильными министерствами ФРГ и США.Отвечая на вопрос о возможных компромиссах, которые могли бы быть достигнуты в ходе переговоров с США, Крахт заявил, что "в европейских и немецких интересах (важно) достичь решения о поставках необходимых нам энергоносителей на период, пока мы не сможем полностью получать энергию из альтернативных источников".По информации Wall Street Journal, администрация Байдена начала переговоры с Берлином, они включают вопрос об американских санкциях против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", и возможность введения моратория на проект. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

германия

сша

берлин (город)

украина

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allseas, северный поток — 2, германия, сша, берлин (город), украина, в мире