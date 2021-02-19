https://ria.ru/20210219/posol-1598144333.html

Посол Кубы в России планирует привиться "Спутником V"

Посол Кубы в России планирует привиться "Спутником V"

Сотрудники посольства Кубы в РФ, включая посла, планируют скоро привиться "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:53

2021-02-19T11:53

2021-02-19T11:53

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства Кубы в РФ, включая посла, планируют скоро привиться "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее в МИД РФ сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России."Посольство получило это уведомление МИД РФ, и да, мы планируем скоро принять участие в кампании по вакцинации" , - сказали в посольстве.В дипмиссии подчеркнули, что посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья также хочет привиться.

https://ria.ru/20210219/sputnik-1598141542.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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