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В Киеве ответили на обращение Порошенко о купленном телеканале
В Киеве ответили на обращение Порошенко о купленном телеканале
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала заявление экс-главы государства Петра Порошенко, который предостерег... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:35
2021-02-19T13:01
оппозиционная платформа - за жизнь
112 украина
петр порошенко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала заявление экс-главы государства Петра Порошенко, который предостерег власти страны от возможных санкций против телеканала "Прямой". Об этом сообщило издание "Украинская правда".Ранее Порошенко заявил, что стал владельцем канала, купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не оглашается. Он обратился к нынешнему главе государства накануне анонсированного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как сообщали ранее СМИ, там планировали обсудить возможные санкции в отношении телеканала. Лидер "Европейской солидарности" посоветовал Зеленскому посмотреть, чем закончил экс-президент Виктор Янукович, который пытался закрыть Пятый канал, также принадлежащий Порошенко.Мендель опровергла сообщения СМИ о возможных ограничениях работы "Прямого"."Санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne были внедрены из-за доказательства финансирования из государства-агрессора, а также связи их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины &lt;…&gt; Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно для защиты государственных интересов. Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны", — сказала пресс-секретарь президента.Она заверила, что свободе слова на Украине ничего не угрожает, "какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".В начале февраля Зеленский одобрил ввод санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под ограничения ассоциируют с одним из лидеров партии Виктором Медведчуком. Оппозиция назвала это решение проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Позднее Минкульт Украины также направил соцсети запрос об их блокировке.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В ответ "Оппозиционная платформа — За жизнь" сообщила о намерении объявить импичмент Зеленскому. На этой неделе начался сбор подписей.
https://ria.ru/20210212/buyakevich-1597249972.html
https://ria.ru/20210217/zelenskiy-1597806995.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве ответили на обращение Порошенко о купленном телеканале

10:35 19.02.2021 (обновлено: 13:01 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала заявление экс-главы государства Петра Порошенко, который предостерег власти страны от возможных санкций против телеканала "Прямой". Об этом сообщило издание "Украинская правда".
Ранее Порошенко заявил, что стал владельцем канала, купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не оглашается. Он обратился к нынешнему главе государства накануне анонсированного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как сообщали ранее СМИ, там планировали обсудить возможные санкции в отношении телеканала. Лидер "Европейской солидарности" посоветовал Зеленскому посмотреть, чем закончил экс-президент Виктор Янукович, который пытался закрыть Пятый канал, также принадлежащий Порошенко.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 17:20
Дипломат оценил реакцию Запада на закрытие телеканалов на Украине
Мендель опровергла сообщения СМИ о возможных ограничениях работы "Прямого".
"Санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne были внедрены из-за доказательства финансирования из государства-агрессора, а также связи их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины <…> Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно для защиты государственных интересов. Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны", — сказала пресс-секретарь президента.
Она заверила, что свободе слова на Украине ничего не угрожает, "какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 11:22
В Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников
В начале февраля Зеленский одобрил ввод санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под ограничения ассоциируют с одним из лидеров партии Виктором Медведчуком. Оппозиция назвала это решение проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Позднее Минкульт Украины также направил соцсети запрос об их блокировке.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
В ответ "Оппозиционная платформа — За жизнь" сообщила о намерении объявить импичмент Зеленскому. На этой неделе начался сбор подписей.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00
Украина добилась своего и встала на путь США
 
Оппозиционная платформа - За жизнь112 УкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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