https://ria.ru/20210219/poroshenko-1598130553.html

В Киеве ответили на обращение Порошенко о купленном телеканале

В Киеве ответили на обращение Порошенко о купленном телеканале

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала заявление экс-главы государства Петра Порошенко, который предостерег... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:35

2021-02-19T10:35

2021-02-19T13:01

оппозиционная платформа - за жизнь

112 украина

петр порошенко

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала заявление экс-главы государства Петра Порошенко, который предостерег власти страны от возможных санкций против телеканала "Прямой". Об этом сообщило издание "Украинская правда".Ранее Порошенко заявил, что стал владельцем канала, купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не оглашается. Он обратился к нынешнему главе государства накануне анонсированного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как сообщали ранее СМИ, там планировали обсудить возможные санкции в отношении телеканала. Лидер "Европейской солидарности" посоветовал Зеленскому посмотреть, чем закончил экс-президент Виктор Янукович, который пытался закрыть Пятый канал, также принадлежащий Порошенко.Мендель опровергла сообщения СМИ о возможных ограничениях работы "Прямого"."Санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne были внедрены из-за доказательства финансирования из государства-агрессора, а также связи их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины <…> Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно для защиты государственных интересов. Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны", — сказала пресс-секретарь президента.Она заверила, что свободе слова на Украине ничего не угрожает, "какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".В начале февраля Зеленский одобрил ввод санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под ограничения ассоциируют с одним из лидеров партии Виктором Медведчуком. Оппозиция назвала это решение проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Позднее Минкульт Украины также направил соцсети запрос об их блокировке.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.В ответ "Оппозиционная платформа — За жизнь" сообщила о намерении объявить импичмент Зеленскому. На этой неделе начался сбор подписей.

https://ria.ru/20210212/buyakevich-1597249972.html

https://ria.ru/20210217/zelenskiy-1597806995.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире