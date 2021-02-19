https://ria.ru/20210219/porcha-1598101849.html

В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон

В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон

Неправильная зарядка смартфона может привести к порче аккумулятора или даже возгоранию. Как не спалить гаджет, рассказал в интервью радио Sputnik старший... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T04:10

2021-02-19T04:10

2021-02-19T04:10

сергей кузьменко

россия

роскачество

смартфоны

китай

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1920x0_80_0_0_fda44441d3d7d87f484e09a7cfa46703.jpg

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Неправильная зарядка смартфона может привести к порче аккумулятора или даже возгоранию. Как не спалить гаджет, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Навредить смартфону может, в первую очередь, адаптер питания, который используется для зарядки, пояснил Кузьменко. Подобные устройства бывают разные, не каждое подойдет именно вашему гаджету, поэтому прежде чем выбирать зарядку, нужно изучить технические характеристики своего смартфона, советует специалист. Пренебрежение этими правилами в лучшем случае приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем – к возгоранию самого устройства, предупредил специалист Роскачества. Проблемы также могут возникнуть при использовании переносных зарядных устройств, рассказал он."В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур. В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость", – объяснил Кузьменко.

https://ria.ru/20210128/razryadka-1594884048.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, китай, технологии, общество