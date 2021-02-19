https://ria.ru/20210219/poisk-1598101072.html

Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета

Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета

Темп современной жизни и компактные размеры гаджетов увеличивают риск стать жертвой кражи. Однако есть различные методы, которые позволят вернуть похищенное,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T02:15

2021-02-19T02:15

2021-02-19T02:15

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

android

apple ios

технологии

общество

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Назван способ быстрого поиска украденного гаджета

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Темп современной жизни и компактные размеры гаджетов увеличивают риск стать жертвой кражи. Однако есть различные методы, которые позволят вернуть похищенное, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Так, в операционных системах Аndroid и iOS предустановлены программы трекинга.Жертва кражи может с помощью компьютера войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где последний раз девайс включался.Ряд компаний предлагают воздействовать на злоумышленника – заблокировать телефон или высылать на экран сообщения о необходимости вернуть похищенное. Однако обращение в полицию будет эффективнее, советует Мясоедов.Найти смартфон можно и с помощью уникального идентификационного номера— IMEI, который виден оператору вне зависимости от смены сим-карты. Однако при должном усердии его можно заменить или стереть, поэтому с обращением в полицию и поиском устройства лучше поторопиться, заключил он.

https://ria.ru/20210218/datchik-1597929839.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, android, apple ios, технологии, общество