https://ria.ru/20210219/pogoda-1598115452.html

Москвичей в пятницу ожидает мороз до минус 12 градусов и высокое давление

Москвичей в пятницу ожидает мороз до минус 12 градусов и высокое давление

Москвичей в пятницу ожидает солнечная, сухая погода, температура воздуха составит минус 12 мороза, атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T07:53

2021-02-19T07:53

2021-02-19T07:53

россия

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает солнечная, сухая погода, температура воздуха составит минус 12 мороза, атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что температурный фон на 7 градусов ниже многолетней климатической нормы. Ветер западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210218/teplo-1598103614.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр синенков, погода, москва, общество