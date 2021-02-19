https://ria.ru/20210219/plyuschenko-1598168027.html
Адвокат рассказал подробности дела о клевете на сына Плющенко
Адвокат рассказал подробности дела о клевете на сына Плющенко
Следствие 26 февраля проведет очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором журнала "СтарХит" по делу о клевете на сына фигуриста Евгения Плющенко,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:01
2021-02-19T14:01
2021-02-19T15:37
александр добровинский
яна рудковская
евгений плющенко
спорт
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Следствие 26 февраля проведет очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором журнала "СтарХит" по делу о клевете на сына фигуриста Евгения Плющенко, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.В мае 2020 года в статье на сайте "СтарХита" сообщалось, что сын Плющенко якобы страдает синдромом Аспергера. В ноябре Рудковская и Добровинский сообщили, что по этому факту полиция возбудила уголовное дело о клевете.Ранее сын Плющенко прошел две психологических экспертизы на наличие синдрома Аспергера, которые показали отсутствие у него каких-либо психических расстройств: первая проведена по инициативе Рудковской, вторая назначена следователем в рамках уголовного дела о клевете.Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.У Александра Плющенко есть популярный блог в инстаграме, где он известен как Гном Гномыч, с 790 тысячами подписчиков.
https://rsport.ria.ru/20210211/gnomych-1596950380.html
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александр добровинский, яна рудковская, евгений плющенко, спорт
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Следствие 26 февраля проведет очную ставку между Яной Рудковской
и главным редактором журнала "СтарХит" по делу о клевете на сына фигуриста Евгения Плющенко
, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский
.
В мае 2020 года в статье на сайте "СтарХита" сообщалось, что сын Плющенко якобы страдает синдромом Аспергера. В ноябре Рудковская и Добровинский сообщили, что по этому факту полиция возбудила уголовное дело о клевете.
"Двадцать шестого февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной — главным редактором "СтарХита", на сайте которого была опубликована лживая статья о Саше Плющенко со ссылкой на анонимных экспертов. Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен", — сказал собеседник агентства.
Ранее сын Плющенко прошел две психологических экспертизы на наличие синдрома Аспергера, которые показали отсутствие у него каких-либо психических расстройств: первая проведена по инициативе Рудковской, вторая назначена следователем в рамках уголовного дела о клевете.
Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
У Александра Плющенко
есть популярный блог в инстаграме, где он известен как Гном Гномыч, с 790 тысячами подписчиков.