https://ria.ru/20210219/platezhi-1598125049.html

ЦБ попросил банки ускорить переход на Систему быстрых платежей

ЦБ попросил банки ускорить переход на Систему быстрых платежей

ЦБ в письме к банкам попросил их ускорить подключение сервисов к Системе быстрых платежей (СБП). Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:48

2021-02-19T09:48

2021-02-19T16:48

россия

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

альфа-банк

совкомбанк

экономика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ЦБ в письме к банкам попросил их ускорить подключение сервисов к Системе быстрых платежей (СБП). Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Речь, как уточняется, идет о платежах по QR-коду, переводах от юридических лиц физическим, а также переводах между физлицами по запросу получателя средств.Из приложения к документу следует, что банкам нужно не менее 35-60 дней на расширение Системы быстрых платежей.В ЦБ напомнили, что системно значимые банки должны внедрить ее к 1 октября 2021 года, а кредитные организации с универсальной лицензией — к апрелю 2022 года.Представитель Банка России выразил беспокойство тем, что многие откладывают эти процедуры на последний момент — из-за этого есть риск, что клиенты не смогут осуществлять указанные платежи. По данным организации, сейчас 42 банка, среди которых девять системно значимых, подключили платежи от физического лица к юрлицу, в том числе и оплату покупок через QR-код. Сбербанк, Совкомбанк и Альфа-банк этого не сделали.В России Систему быстрых платежей запустили в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, появилась возможность для компаний совершать платежи физическим лицам. Этот механизм используют для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг. В ЦБ также рассказали, что в 2022 году в России через эту систему могут начать перечислять зарплату. Ранее стало известно, что российские банки повысят лимиты на объем ежедневных операций клиента в СБП как минимум до 150 тысяч рублей. Это следует из проекта указания Центробанка. Повышение лимита позволит увеличить доступность переводов. Сейчас в месяц можно переводить бесплатно до 100 тысяч рублей, а после превышения этой цифры — по минимальным тарифам в 0,5 процента от суммы. Некоторые банки устанавливают лимиты для клиентов на перевод в день — в Сбербанке сумма ограничивается 50 тысячами рублей в сутки. Лимит в 150 тысяч рублей, как считают в ЦБ, закроет основную потребность в межбанковских переводах.

https://ria.ru/20210216/moshenniki-1597621162.html

https://ria.ru/20210219/perevod-1598003147.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, совкомбанк, экономика