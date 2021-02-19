Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/pfizer-1598112866.html
Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
Эффективность вакцины фирмы Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, выяснили исследователи израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T06:06
2021-02-19T06:06
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
the lancet
великобритания
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998560_0:190:3078:1921_1920x0_80_0_0_b6483cb4088ad8a0bc73da81ec958b77.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Эффективность вакцины фирмы Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, выяснили исследователи израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер.При этом общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75%, выяснили авторы исследования."Это новаторское исследование поддерживает решение правительства Великобритании начать вакцинацию своих граждан однократной дозой вакцины", - заявил заместитель гендиректора медицинского центра профессор Арнон Афек, чьё высказывание приводится в пресс-релизе.Результаты исследования опубликованы в сегодняшнем номере медицинского журнала The Lancet.Израиль занимает лидирующее место в мире по проценту вакцинированных граждан. Первую дозу прививки получили на сегодняшний день более 4,13 миллиона человек, вторую - более 2,7 миллиона. По соглашению с компанией Pfizer Израиль пообещал делиться информацией о ходе вакцинации в стране и побочных действиях препарата.
https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596319264.html
великобритания
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998560_177:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_15eff256a5896e6fe64335f11407a49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, the lancet, великобритания, тель-авив, израиль, в мире

Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы

06:06 19.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Эффективность вакцины фирмы Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, выяснили исследователи израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер.
"После того как 7 тысяч сотрудников (больницы) получили свою первую дозу (вакцины Pfizer) в январе, исследовательская группа Шиба отметила 85-процентное снижение симптоматически выраженных случаев заболевания COVID-19 в период между 15-28 днями после вакцинации", - говорится в пресс-релизе, распространенном клиническим центром.
При этом общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75%, выяснили авторы исследования.
"Это новаторское исследование поддерживает решение правительства Великобритании начать вакцинацию своих граждан однократной дозой вакцины", - заявил заместитель гендиректора медицинского центра профессор Арнон Афек, чьё высказывание приводится в пресс-релизе.
Результаты исследования опубликованы в сегодняшнем номере медицинского журнала The Lancet.
Израиль занимает лидирующее место в мире по проценту вакцинированных граждан. Первую дозу прививки получили на сегодняшний день более 4,13 миллиона человек, вторую - более 2,7 миллиона. По соглашению с компанией Pfizer Израиль пообещал делиться информацией о ходе вакцинации в стране и побочных действиях препарата.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 17:11Распространение коронавируса
В Сингапуре медику ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer
 
Вакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19The LancetВеликобританияТель-АвивИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния