https://ria.ru/20210219/pfizer-1598112866.html

Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы

Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы

Эффективность вакцины фирмы Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, выяснили исследователи израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T06:06

2021-02-19T06:06

2021-02-19T06:06

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

the lancet

великобритания

тель-авив

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Эффективность вакцины фирмы Pfizer составляет 85% уже после первой дозы, выяснили исследователи израильского медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер.При этом общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75%, выяснили авторы исследования."Это новаторское исследование поддерживает решение правительства Великобритании начать вакцинацию своих граждан однократной дозой вакцины", - заявил заместитель гендиректора медицинского центра профессор Арнон Афек, чьё высказывание приводится в пресс-релизе.Результаты исследования опубликованы в сегодняшнем номере медицинского журнала The Lancet.Израиль занимает лидирующее место в мире по проценту вакцинированных граждан. Первую дозу прививки получили на сегодняшний день более 4,13 миллиона человек, вторую - более 2,7 миллиона. По соглашению с компанией Pfizer Израиль пообещал делиться информацией о ходе вакцинации в стране и побочных действиях препарата.

https://ria.ru/20210206/vaktsina-1596319264.html

великобритания

тель-авив

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, the lancet, великобритания, тель-авив, израиль, в мире