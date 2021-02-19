https://ria.ru/20210219/perevod-1598003147.html

Быстрым платежом красен: суточный лимит перевода увеличат в три раза

Быстрым платежом красен: суточный лимит перевода увеличат в три раза

Переводы по номеру телефона все популярнее: в 2020-м системой быстрых платежей пользовались в 16 раз чаще, чем в 2019-м. Ожидается, что в ближайшие годы доля... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:12

система быстрых платежей (сбп)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Переводы по номеру телефона все популярнее: в 2020-м системой быстрых платежей пользовались в 16 раз чаще, чем в 2019-м. Ожидается, что в ближайшие годы доля безналичных расчетов превысит 80 процентов. Однако полностью отказываться от банкнот не стоит, считают экономисты. Почему купюры еще пригодятся — в материале РИА Новости. Расширяя лимитыЦБ обязал кредитные организации до 1 октября поднять суточный лимит перевода через систему быстрых платежей (СБП) до 150 тысяч рублей. Дело в том, что некоторые банки ввели ограничения по этой услуге. В частности, Сбербанк — 50 тысяч. Теперь придется увеличить втрое. В "Тинькофф Банке" максимальный разовый перевод — 150 тысяч. В день разрешается до 20 транзакций, но в месяц сумма не должна превышать полтора миллиона. В Газпромбанке — не более трехсот тысяч в день. В ВТБ разовый лимит — 150 тысяч, месячный — два миллиона."Из-за этих ограничений люди переводят по номеру карты, где лимиты выше, но больше и комиссия", — говорит Тимофей Перов, исполнительный директор финтех-платформы "Фаст Ривер". Операция занимает несколько секунд. Однако все они безотзывные. "При межбанковской транзакции по номеру счета или карты есть временной лаг. В случае неправомерных, мошеннических действий можно успеть заморозить перевод. В СБП такого нет", — предупреждает Максим Морозов, управляющий партнер юридической компании "КМК". ЦБ подготовил для банков еще одну новацию: до 1 апреля 2022-го надо внедрить приложение "СБПэй", позволяющее сканировать QR-код и расплачиваться через СБП "в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты". "СБПэй" пойдет на пользу бизнесу, считает Вячеслав Аскалепов, директор по развитию продуктов платформы "Рокет Ворк". "Переводы от покупателей через СБП или по QR-коду дешевле стандартного эквайринга (безналичная оплата товаров и услуг через платежные терминалы. — Прим. ред.), что предпринимателям на руку", — отмечает он.Перевод в несколько секундСистема быстрых платежей — детище Банка России. Сервис запустили в 2019-м. Чтобы отправить средства, нужно в мобильном приложении или интернет-банке выбрать перевод по номеру телефона и ввести его. Появится список финансовых учреждений, в которых у получателя есть счет. Нажимаете на нужную строку и указываете сумму."Это удобный инструмент. Во многих банковских приложениях предусмотрена синхронизация с телефонной книгой смартфона. Поэтому ошибиться в цифрах сложно. И получается дешевле, чем транзакции между картами", — уточняет Тимофей Перов. СПБ создавали как конкурента Сбербанку, который запустил систему перевода по номеру телефона первым.Неудивительно, что ЦБ встретил сопротивление со стороны крупнейшей кредитной организации страны. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что подключение к СБП обязательно для системно значимых банков, устойчивость финансового состояния которых влияет на сектор в целом. Глава Сбербанка Герман Греф возражал. ЦБ пришлось указать предельный срок для подключения к СБП — до 1 октября 2019-го. Сбербанк сделал это на полгода позже, за что был оштрафован. "На своей платформе кредитная организация зарабатывает сотни миллиардов рублей. Терять доход с комиссии не хочется. Вот Сбербанк и отказывался присоединяться к сервису. Отсюда повышение стоимости внутренних переводов и занижение лимитов транзакций через СБП. И в мобильном приложении Сбербанка это спрятано так, что с первого раза найдет не каждый", — отмечает Тимофей Перов.С участников системы ЦБ первое время не брал ни копейки. Тарифы вступили в действие лишь с прошлого года. Причем это касается в равной степени как банка отправителя, так и банка получателя. Например, на сумму свыше шести тысяч комиссия — три рубля. Более того, из-за пандемии регулятор вновь обнулил тарифы — до июля 2022-го. ЦБ рассчитывал, что банки так же поступят со своими клиентами. Однако получилось наоборот: плата за переводы для физических лиц через СБП достигла полутора процентов. В результате с 1 мая ЦБ ограничил максимальный размер транзакции. Сейчас через сервис можно бесплатно отправить до ста тысяч рублей в месяц. Свыше — комиссия в полпроцента, но не больше полутора тысяч рублей. В пандемию расширяется безналичный расчетК системе быстрых платежей подключены 213 банков. Сервис все популярнее. Число транзакций за год увеличилось с семи миллионов до десяти, сообщает Национальная система платежных карт — оператор СБП. Объем операций вырос более чем в 13 раз — с 59 миллиардов рублей до 790. "Пандемия подтолкнула физические лица к безналичным расчетам. В частности, через СБП. Деньги переводятся от одного физического лица другому с минимальной комиссией или вовсе без. Причем независимо от того, в каком банке открыты счета. Кроме того, можно оплачивать с помощью QR-кода покупки у юридических лиц", — рассуждает Максим Марков, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова. Скоро работодатели начнут перечислять сотрудникам зарплаты по номеру телефона, что упростит расчетно-кассовые операции. Таким образом СБП позволит сэкономить на расходах, а это повысит деловую активность в стране. "Быстрые платежи используют и самозанятые. Некоторые платформы уже интегрируют в свои системы СБП для расчетов между заказчиками и исполнителями", — добавляет Вячеслав Аскалепов. СБП повышает долю безналичных расчетов. "Спустя несколько лет этот показатель превысит 80%. По данным Банка России, в прошлом году почти 70% платежей в стране купюры не понадобились", — говорит Светлана Петропольская, эксперт московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ". Однако полностью переходить на безнал экономисты не советуют. Во-первых, в любом сервисе случаются перебои. Во-вторых, отказавшись совсем от банкнот, легко стать жертвой мошенников. К потерям также способны привести технические неполадки в платежной системе. Поэтому наращивая объем безналичных расчетов, необходимо сохранить и возможность расплатиться купюрами, причем как физическим лицам, так и юридическим.

https://ria.ru/20210211/limit-1596959274.html

https://ria.ru/20201221/ekonomika-1590179138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

система быстрых платежей (сбп), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика