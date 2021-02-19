Лавров призвал ядерные державы присоединиться к переговорам по ДСНВ

"Если делать этот процесс многосторонним, должна быть добровольная договоренность всех тех, кого хотели бы видеть (прежде всего, это "пятерка" ядерных держав). Уговаривать Китай мы никогда не будем. Уважаем позицию Пекина, который хочет или нас догнать, или предлагает нам сначала сократиться до его уровня, а потом уже разговаривать. Но при всех обстоятельствах, если это многосторонний процесс, то без Великобритании и Франции вообще никуда. Администрация Трампа настаивала на участии Китая, а про своих союзников говорили, что они "нормальные", "наши", – буквально такими словами. Все это смешно", - сказал Лавров в эфире телеканала "РБК ТВ".