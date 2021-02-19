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Лавров призвал ядерные державы присоединиться к переговорам по ДСНВ
Лавров призвал ядерные державы присоединиться к переговорам по ДСНВ
Москва выступает за то, чтобы в переговорах по новому соглашению об СНВ участвовала вся пятерка ядерных держав, но на добровольной основе, при этом Россия... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:05
2021-02-19T20:29
китай
в мире
россия
сергей лавров
москва
сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы в переговорах по новому соглашению об СНВ участвовала вся пятерка ядерных держав, но на добровольной основе, при этом Россия никогда не будет уговаривать присоединиться к такой работе Китай, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Министр подчеркнул, что будущие многосторонние переговоры не должны отменять российско-американские договоренности. "Поскольку мы имеем в разы больше вооружений, чем другие ядерные страны", - сказал глава МИД.
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китай, в мире, россия, сергей лавров, москва, сша

Лавров призвал ядерные державы присоединиться к переговорам по ДСНВ

20:05 19.02.2021 (обновлено: 20:29 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы в переговорах по новому соглашению об СНВ участвовала вся пятерка ядерных держав, но на добровольной основе, при этом Россия никогда не будет уговаривать присоединиться к такой работе Китай, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Если делать этот процесс многосторонним, должна быть добровольная договоренность всех тех, кого хотели бы видеть (прежде всего, это "пятерка" ядерных держав). Уговаривать Китай мы никогда не будем. Уважаем позицию Пекина, который хочет или нас догнать, или предлагает нам сначала сократиться до его уровня, а потом уже разговаривать. Но при всех обстоятельствах, если это многосторонний процесс, то без Великобритании и Франции вообще никуда. Администрация Трампа настаивала на участии Китая, а про своих союзников говорили, что они "нормальные", "наши", – буквально такими словами. Все это смешно", - сказал Лавров в эфире телеканала "РБК ТВ".

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Министр подчеркнул, что будущие многосторонние переговоры не должны отменять российско-американские договоренности. "Поскольку мы имеем в разы больше вооружений, чем другие ядерные страны", - сказал глава МИД.
 
КитайВ миреРоссияСергей ЛавровМоскваСША
 
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