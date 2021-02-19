https://ria.ru/20210219/peregovory-1598109620.html

В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана

В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана

США готовы к организованной ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T02:25

2021-02-19T02:25

2021-02-19T02:26

россия

вашингтон

нед прайс

магатэ

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США готовы к организованной ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее представитель ЕС сообщил о подготовке встречи "шестерки" по данному вопросу.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598108833.html

россия

вашингтон

тегеран (город)

иран

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россия, вашингтон, нед прайс, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире