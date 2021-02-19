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В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
США готовы к организованной ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T02:25
2021-02-19T02:26
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иран
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США готовы к организованной ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее представитель ЕС сообщил о подготовке встречи "шестерки" по данному вопросу.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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россия, вашингтон, нед прайс, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире

В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана

02:25 19.02.2021 (обновлено: 02:26 19.02.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США готовы к организованной ЕС встрече с участием "шестерки" международных посредников и Ирана, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"США примут приглашение от высокого представителя Евросоюза принять участие во встрече "шестерки" и Ирана, чтобы обсудить дипломатический путь по иранской ядерной программе", - заявил Прайс.
Ранее представитель ЕС сообщил о подготовке встречи "шестерки" по данному вопросу.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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