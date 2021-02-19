https://ria.ru/20210219/perebor-1598179017.html

В ДНР назвали утренний обстрел Горловки "перебором"

В ДНР назвали утренний обстрел Горловки "перебором"

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что, несмотря на то что жители Донбасса привыкли к обстрелам, минометную атаку по Горловке... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:57

2021-02-19T14:57

2021-02-19T21:53

зайцево

сцкк

эдуард басурин

стирол

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что, несмотря на то что жители Донбасса привыкли к обстрелам, минометную атаку по Горловке в пятницу можно назвать "перебором", на линии соприкосновения нагнетается обстановка.Украинские силовики в пятницу утром обстреляли поселок Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, заявлял журналистам представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Басурин отметил, что в этот момент планировалось проведение ремонтных работ на водоводе, однако из-за обстрела они оказались сорваны.По его словам, специалисты, оценивающие ситуацию в Донбассе, в последнее время "напряглись", так как видят нагнетание со стороны Киева по информационной и военной части. "Если говорить о специалистах, которые оценивают ситуацию, то они в последнее время напряглись. Потому что та составляющая, подготовка, не только информационная, а непосредственно военная, наводит на мысль, что тишина или псевдотишина — ни войны, ни мира, как мы говорим <...> — может загрохотать все-таки канонадой уже более в количестве увеличенном. Мы сейчас чуть-чуть напрягаемся в том отношении, как противник ведет себя в отношении к нам. В информационной составляющей, в военной составляющей идет нагнетание", — констатировал Басурин.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/kravchuk-1598022324.html

https://ria.ru/20210217/plennye-1597915535.html

зайцево

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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зайцево, сцкк, эдуард басурин, стирол, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире