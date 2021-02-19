Пензенского депутата гордумы от КПРФ отпустили из полиции
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. На задержанных руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова, еще двух членов партии и одного комсомольца в полиции составили административные протоколы и к вечеру пятницу отпустили до суда, сообщила РИА Новости первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова.
Ранее пресс-служба пензенского обкома КПРФ заявила о задержании в пятницу утром Смирнова и еще одного члена партии Руслана Бахтеева, оба были задержаны у своих домов. В сообщении областного комитета партии отмечалось, что задержанные могли иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатами на одной из открытых площадок города. Кроме того, депутат заксобрания региона, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев был приглашен на беседу в полицию. В региональном главке МВД сообщение комментировать не стали.
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"За день расширился список задержанных. У нас было задержано четыре человека… Целый день всех их продержали в разных районных отделениях и к вечеру выпустили, составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и завтра будут суды… Составили протоколы за организацию, призывы к незаконной акции", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что Смирнова, Бахтеева, а также координатора "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу, члена КПРФ Сергея Падалкина задержали у подъездов их домов, а комсомольца Александра Ермакова задержали на проходной завода, когда он пришел на работу, телефоны у всех отобрали. Всем им грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток административного ареста.
По словам Котовой, Камнев после приглашения самостоятельно проследовал в отдел полиции, где с него взяли объяснения без составления протокола.