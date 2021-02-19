https://ria.ru/20210219/penza-1598253885.html

Пензенского депутата гордумы от КПРФ отпустили из полиции

Пензенского депутата гордумы от КПРФ отпустили из полиции

На задержанных руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова, еще двух членов партии и одного комсомольца в полиции составили... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T23:16

2021-02-19T23:16

2021-02-19T23:16

россия

пензенская городская дума

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. На задержанных руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова, еще двух членов партии и одного комсомольца в полиции составили административные протоколы и к вечеру пятницу отпустили до суда, сообщила РИА Новости первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова.Ранее пресс-служба пензенского обкома КПРФ заявила о задержании в пятницу утром Смирнова и еще одного члена партии Руслана Бахтеева, оба были задержаны у своих домов. В сообщении областного комитета партии отмечалось, что задержанные могли иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатами на одной из открытых площадок города. Кроме того, депутат заксобрания региона, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев был приглашен на беседу в полицию. В региональном главке МВД сообщение комментировать не стали.Она пояснила, что Смирнова, Бахтеева, а также координатора "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу, члена КПРФ Сергея Падалкина задержали у подъездов их домов, а комсомольца Александра Ермакова задержали на проходной завода, когда он пришел на работу, телефоны у всех отобрали. Всем им грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток административного ареста.По словам Котовой, Камнев после приглашения самостоятельно проследовал в отдел полиции, где с него взяли объяснения без составления протокола.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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россия, пензенская городская дума, пенза, происшествия