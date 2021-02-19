https://ria.ru/20210219/patriarkh-1598163566.html

Новый патриарх Сербский Порфирий вступил на престол

Новый патриарх Сербский Порфирий вступил на престол

Интронизация нового главы Сербской православной церкви (СПЦ) патриарха Порфирия состоялась в пятницу в соборном храме Архангела Михаила в Белграде, передает... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:40

2021-02-19T13:40

2021-02-19T13:42

религия и мировоззрение

патриарх сербский порфирий

сербская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

сербия

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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Интронизация нового главы Сербской православной церкви (СПЦ) патриарха Порфирия состоялась в пятницу в соборном храме Архангела Михаила в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Архиерейский собор СПЦ в четверг избрал 46-м патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича). Интронизация в пятницу началась с торжественной службы в соборном храме Архангела Михаила близ патриархии в историческом центре Белграда. Синод СПЦ заявил накануне, что дата его вступления на исторический архиепископский престол в городе Печ в Косово и Метохии будет определена и сообщена отдельно.На церемонии в пятницу присутствовали президент Сербии Александр Вучич, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович, члены правительства, главы других религиозных общин и многочисленные граждане."Не является первоочередной задачей церкви трудиться решать какие-либо общественные, социальные, политические, психологические и всякие другие проблемы. В церковь мы приходим на святую литургию, чтобы здесь прикоснуться, ощутить то, что единственно важно и что важнее всего, – чтобы здесь прикоснуться и принять Крест Христов, который в то же время и Воскресение", - заявил патриарх Сербский собравшимся в храме.Он отметил, что не планирует заниматься политикой в обычном понимании "частичных, разделенных интересов"."Величайшей нашей заботой продолжат быть Косово и Метохия и наш православный народ, где бы он ни жил... Косово для нас – духовная пуповина, которая нас связывает с колыбелью и источником нашей идентичности", - подчеркнул сербский патриарх.Предстоятель СПЦ также призвал к единству всех православных христиан.Полный титул избранного предстоятеля церкви – архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловацкий и патриарх Сербский. Владыка Порфирий, в миру Првослав Перич, родился 22 июля 1961 в городе Бечей в автономном крае Воеводина на севере Сербии. Монашеский постриг принял в 1985 году в монастыре Высокие Дечаны в Косово и Метохии. Защитил докторскую диссертацию на богословском факультете Афинского университета. В 2014 году рукоположен как митрополит Загребско-Люблянский.

https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html

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патриарх сербский порфирий, сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, сербия