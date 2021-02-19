https://ria.ru/20210219/patriarkh-1598104941.html

В РПЦ с оптимизмом смотрят на новоизбранного сербского патриарха

В РПЦ с оптимизмом смотрят на новоизбранного сербского патриарха

В Русской православной церкви приветствуют избрание митрополита Загребско-Люблянского Порфирия патриархом Сербским, исходят из преемственности позиции Сербской... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:41

2021-02-19T09:41

2021-02-19T13:41

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви приветствуют избрание митрополита Загребско-Люблянского Порфирия патриархом Сербским, исходят из преемственности позиции Сербской православной церкви в вопросе украинского раскола и с оптимизмом смотрят на развитие двусторонних отношений Церквей, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Перспективы отношений и украинский расколВ четверг Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал 46-го патриарха Сербского, им стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий. Нового предстоятеля Сербской церкви ожидает интронизация в соборном храме архангела Михаила в Белграде, после чего он официально займет свой пост."В Русской православной церкви с удовлетворением восприняли выбор Архиерейского собора Сербской православной церкви. Митрополит Порфирий давно известен в Русской церкви. В его бытность епархиальным архиереем Загребско-Люблянской митрополии наша Церковь в сотрудничестве с ним разрабатывала ряд совместных проектов… В целом смотрю с оптимизмом на развитие двусторонних отношений между нашими Православными поместными Церквями", - сказал Балашов.По его словам, рассудительность и духовная опытность новоизбранного предстоятеля обеспечили ему голоса сербского епископата. Говоря о перспективах урегулирования украинского раскола в связи с избранием патриарха Сербского, Балашов отметил последовательность Сербской церкви в этом вопросе."Мы исходим из убеждения в сохранении преемственности курса Сербской православной церкви во всем, что касается верности святоотеческому пониманию единства Церкви. Митрополит Порфирий – защитник канонического церковного строя. В прежние годы мы всегда видели с его стороны поддержку наших православных верующих на Украине и неприятие раскола", - подчеркнул представитель Русской церкви.Он также отметил, что избрание Сербского патриарха – важно и для Русской церкви. "Это большое событие в жизни братской церкви, с которой у нас особо тесные отношения, обусловленные и нашей историей, и взаимной поддержкой наших народов, и общим пониманием тех вызовов православному единству, с которым столкнулась мировая семья поместных церквей в последние годы", - отметил протоиерей.Поздравления патриарха КириллаБалашов рассказал, что новоизбранный патриарх Сербский уже говорил по телефону с патриархом Кириллом и председателем отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом. "В состоявшемся сегодня вечером телефонном разговоре патриарх Московский и всея Руси Кирилл сердечно поздравил новоизбранного сербского предстоятеля и пожелал ему успехов в осуществлении патриаршего служения", - рассказал протоиерей.По его информации, патриаршая интронизация митрополита Порфирия намечена на завтрашнее утро в соборе архангела Михаила в Белграде. "Торжественная интронизация с участием делегаций поместных православных церквей ожидается на древней кафедре предстоятелей Сербской православной церкви – в Косове. Как правило, эта интронизация происходит в течение нескольких месяцев после избрания", - заключил собеседник агентства.Выборы патриарха прошли в четверг в храме святого Саввы Сербского в Белграде, работы по украшению которого сейчас ведутся при участии российских мастеров. Согласно сербской церковной традиции, сначала епископы, архиепископы и митрополиты путем общего голосования выбирают из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Претендовать на патриарший престол могут лишь те, кто принял постриг не менее 20 лет назад и не менее пяти лет носит сан архиерея. Затем их имена в конвертах помещают в Евангелие, откуда один из конвертов "вслепую" извлекает уважаемый монах одного из монастырей.Патриарх ИринейПредыдущий патриарх Сербский Ириней скончался от последствий COVID-19 в военной больнице в Белграде 20 ноября. Ранее Балашов назвал смерть патриарха Иринея "великой утратой" не только для Сербской православной церкви, но и для всего мирового православного сообщества. По его словам, патриарх Ириней выступал в защиту притесненных, в том числе на Украине, был верным другом Русской церкви, отстаивал единство Сербской церкви и мировой православной семьи.СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и не раз встречался с представителями российского руководства.По данным сайта РПЦ, христианство на сербскую землю пришло вместе с апостолами. Церковь оформилась к IV веку - здесь находились Сирмийская митрополия и Салонийская архиепископия (Римской церкви). В 732 году эта территория отошла к Византийской империи. Автокефалию от Константинополя Сербская православная церковь получила в 1219 году. Каноническая территория СПЦ – это страны, входившие в состав социалистической Югославии: Сербия (в том числе Косово), Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Македония. Также юрисдикция СПЦ распространяется на ряд епархий в США, Канаде, Германии, Франции, Венгрии, Румынии, Швеции, Австралии и Новой Зеландии. Небесный покровитель Сербской Церкви - святой Савва Сербский.

https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html

https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582370674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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