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Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО
Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:34
2021-02-19T21:03
нато
джо байден
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россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его совам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.По словам Байдена, сложности, которые есть у США в отношениях с Россией иные, чем те, что те, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". В обоих случаях, заверил американский президент, Вашингтон "не хочет конфликта".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
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нато, джо байден, москва, россия, сша, в мире

Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО

19:34 19.02.2021 (обновлено: 21:03 19.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.
Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его совам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:00
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По словам Байдена, сложности, которые есть у США в отношениях с Россией иные, чем те, что те, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". В обоих случаях, заверил американский президент, Вашингтон "не хочет конфликта".

"Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства, мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас", - сказал президент США.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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