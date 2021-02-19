Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО
19:34 19.02.2021 (обновлено: 21:03 19.02.2021)
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.
Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его совам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.
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По словам Байдена, сложности, которые есть у США в отношениях с Россией иные, чем те, что те, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". В обоих случаях, заверил американский президент, Вашингтон "не хочет конфликта".
"Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства, мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас", - сказал президент США.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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