https://ria.ru/20210219/partnerstvo-1598231725.html

Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО

Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:34

2021-02-19T19:34

2021-02-19T21:03

нато

джо байден

москва

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118236_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_8370b9ecee7101278ffd920cd7c51a93.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с союзниками.Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его совам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.По словам Байдена, сложности, которые есть у США в отношениях с Россией иные, чем те, что те, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". В обоих случаях, заверил американский президент, Вашингтон "не хочет конфликта".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

https://ria.ru/20210204/bayden-1596096916.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, джо байден, москва, россия, сша, в мире