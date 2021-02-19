В Липецкой области отметили лучших отцов
ЛИПЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области вручили ежегодную награду "За верность отцовскому долгу" и премию в размере 50 тысяч рублей лучшим отцам региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Почетный знак и премию отцам, наилучшим образом осуществляющим воспитание своих детей и являются примером для окружающих, вручают с 2008 года. В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями торжественные церемонии проводятся по месту жительства отличившихся.
Артамонов отметил, что всего эту престижную награду в регионе уже получили 350 человек. Среди лауреатов этого года – представители самых разных сфер деятельности: водители, машинист электровоза, врач, агроном, предприниматель. Все они – многодетные отцы. Так, Владимир Козлов из Усманского района вместе с супругой воспитывает 13 детей, семеро из которых приемные. Василий Золотухин из Тербунского района вырастил пятерых детей, один из которых – инвалид детства, постоянно нуждающийся в помощи. Все заботы о сыне в основном легли на плечи отца. Особый пример верности отцовскому долгу – истории лебедянца Андрея Бурмистрова и жителя Краснинского района Дмитрия Тищенко. Каждый из них потерял супругу и в одиночку воспитывает четверых детей.
"Липецкая область чествует самых ответственных глав семей в числе немногих субъектов России. Поощрение лучших отцов помогает популяризации примеров успешного отцовства среди молодого поколения, а также способствует укреплению семейных традиций", – отметил Артамонов.
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