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Липецкая область
https://ria.ru/20210219/ottsy-1598166706.html
В Липецкой области отметили лучших отцов
В Липецкой области отметили лучших отцов
Власти Липецкой области вручили ежегодную награду "За верность отцовскому долгу" и премию в размере 50 тысяч рублей лучшим отцам региона, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:05
2021-02-19T14:05
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
усманский район
тербунский район
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ЛИПЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области вручили ежегодную награду "За верность отцовскому долгу" и премию в размере 50 тысяч рублей лучшим отцам региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Почетный знак и премию отцам, наилучшим образом осуществляющим воспитание своих детей и являются примером для окружающих, вручают с 2008 года. В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями торжественные церемонии проводятся по месту жительства отличившихся.Артамонов отметил, что всего эту престижную награду в регионе уже получили 350 человек. Среди лауреатов этого года – представители самых разных сфер деятельности: водители, машинист электровоза, врач, агроном, предприниматель. Все они – многодетные отцы. Так, Владимир Козлов из Усманского района вместе с супругой воспитывает 13 детей, семеро из которых приемные. Василий Золотухин из Тербунского района вырастил пятерых детей, один из которых – инвалид детства, постоянно нуждающийся в помощи. Все заботы о сыне в основном легли на плечи отца. Особый пример верности отцовскому долгу – истории лебедянца Андрея Бурмистрова и жителя Краснинского района Дмитрия Тищенко. Каждый из них потерял супругу и в одиночку воспитывает четверых детей.
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игорь артамонов, липецкая область, усманский район, тербунский район

В Липецкой области отметили лучших отцов

14:05 19.02.2021
 
© Фото : Администрация Липецкой областиНаградной знак "За верность отцовскому долгу"
Наградной знак За верность отцовскому долгу - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области вручили ежегодную награду "За верность отцовскому долгу" и премию в размере 50 тысяч рублей лучшим отцам региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Почетный знак и премию отцам, наилучшим образом осуществляющим воспитание своих детей и являются примером для окружающих, вручают с 2008 года. В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями торжественные церемонии проводятся по месту жительства отличившихся.
Артамонов отметил, что всего эту престижную награду в регионе уже получили 350 человек. Среди лауреатов этого года – представители самых разных сфер деятельности: водители, машинист электровоза, врач, агроном, предприниматель. Все они – многодетные отцы. Так, Владимир Козлов из Усманского района вместе с супругой воспитывает 13 детей, семеро из которых приемные. Василий Золотухин из Тербунского района вырастил пятерых детей, один из которых – инвалид детства, постоянно нуждающийся в помощи. Все заботы о сыне в основном легли на плечи отца. Особый пример верности отцовскому долгу – истории лебедянца Андрея Бурмистрова и жителя Краснинского района Дмитрия Тищенко. Каждый из них потерял супругу и в одиночку воспитывает четверых детей.
"Липецкая область чествует самых ответственных глав семей в числе немногих субъектов России. Поощрение лучших отцов помогает популяризации примеров успешного отцовства среди молодого поколения, а также способствует укреплению семейных традиций", – отметил Артамонов.
Бережливая поликлиника в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:32Липецкая область
В Липецке реконструировали поликлинику
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьУсманский районТербунский район
 
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