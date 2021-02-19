https://ria.ru/20210219/ottsy-1598166706.html

В Липецкой области отметили лучших отцов

В Липецкой области отметили лучших отцов

Власти Липецкой области вручили ежегодную награду "За верность отцовскому долгу" и премию в размере 50 тысяч рублей лучшим отцам региона, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:05

2021-02-19T14:05

2021-02-19T14:05

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

усманский район

тербунский район

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ЛИПЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области вручили ежегодную награду "За верность отцовскому долгу" и премию в размере 50 тысяч рублей лучшим отцам региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Почетный знак и премию отцам, наилучшим образом осуществляющим воспитание своих детей и являются примером для окружающих, вручают с 2008 года. В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями торжественные церемонии проводятся по месту жительства отличившихся.Артамонов отметил, что всего эту престижную награду в регионе уже получили 350 человек. Среди лауреатов этого года – представители самых разных сфер деятельности: водители, машинист электровоза, врач, агроном, предприниматель. Все они – многодетные отцы. Так, Владимир Козлов из Усманского района вместе с супругой воспитывает 13 детей, семеро из которых приемные. Василий Золотухин из Тербунского района вырастил пятерых детей, один из которых – инвалид детства, постоянно нуждающийся в помощи. Все заботы о сыне в основном легли на плечи отца. Особый пример верности отцовскому долгу – истории лебедянца Андрея Бурмистрова и жителя Краснинского района Дмитрия Тищенко. Каждый из них потерял супругу и в одиночку воспитывает четверых детей.

https://ria.ru/20210218/rekonstruktsiya-1598055589.html

липецкая область

усманский район

тербунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, усманский район, тербунский район