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В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления
В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления
Экипаж грузового судна под флагом Панамы April, которое находится в Керченском заливе, планируют эвакуировать в связи с отравлением, умер механик, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:32
2021-02-19T16:41
россия
панама
самсун
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Экипаж грузового судна под флагом Панамы April, которое находится в Керченском заливе, планируют эвакуировать в связи с отравлением, умер механик, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Гражданство моряков уточняется. К месту эвакуации направлен морской буксир "Меркурий".По данным портала vesselfinder, грузовое судно April под флагом Панамы 20 февраля планировало зайти в турецкий порт Самсун, ориентировочное время прибытия - 6 утра. Последнее место прибытия - российский порт Кавказ.Судно April создано в 1991 году, после постройки до 2005 года носило имя FRISIANA. С 1991 года на протяжении пяти лет ходило под флагом Кипра, затем Нидерландов. Судно неоднократно меняло имя и переходило под флаги других государств. Так, в 2005 году его переименовали в GOLO RIVER, в 2011 - GENC Z и лишь в 2019 году судно получило свое нынешнее имя. Как следует из данных vesselfinder, последним судовладельцем в 2019 году была компания April Sg Co.
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россия, панама, самсун, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления

15:32 19.02.2021 (обновлено: 16:41 19.02.2021)
 
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в КрымКрымский мост зимой 2021 года
Крымский мост зимой 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Экипаж грузового судна под флагом Панамы April, которое находится в Керченском заливе, планируют эвакуировать в связи с отравлением, умер механик, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

"Судно April, турецкий судовладелец, флаг Панама, экипаж восемь человек, подало сигнал о необходимости медицинской эвакуации. Пищевое отравление у шестерых из восьми. На данный момент один человек умер, старший механик. Пять человек средней тяжести, но они ходячие. Судно переведено в 455 якорную стоянку, это в районе порта "Кавказ", где планируется осуществить медицинскую эвакуацию", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.

Гражданство моряков уточняется. К месту эвакуации направлен морской буксир "Меркурий".
По данным портала vesselfinder, грузовое судно April под флагом Панамы 20 февраля планировало зайти в турецкий порт Самсун, ориентировочное время прибытия - 6 утра. Последнее место прибытия - российский порт Кавказ.
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Судно April создано в 1991 году, после постройки до 2005 года носило имя FRISIANA. С 1991 года на протяжении пяти лет ходило под флагом Кипра, затем Нидерландов. Судно неоднократно меняло имя и переходило под флаги других государств. Так, в 2005 году его переименовали в GOLO RIVER, в 2011 - GENC Z и лишь в 2019 году судно получило свое нынешнее имя. Как следует из данных vesselfinder, последним судовладельцем в 2019 году была компания April Sg Co.
 
РоссияПанамаСамсунКерченский проливФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
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