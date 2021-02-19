https://ria.ru/20210219/otravlenie-1598186983.html

В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления

В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления

Экипаж грузового судна под флагом Панамы April, которое находится в Керченском заливе, планируют эвакуировать в связи с отравлением, умер механик, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:32

2021-02-19T15:32

2021-02-19T16:41

россия

панама

самсун

керченский пролив

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА/КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Экипаж грузового судна под флагом Панамы April, которое находится в Керченском заливе, планируют эвакуировать в связи с отравлением, умер механик, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Гражданство моряков уточняется. К месту эвакуации направлен морской буксир "Меркурий".По данным портала vesselfinder, грузовое судно April под флагом Панамы 20 февраля планировало зайти в турецкий порт Самсун, ориентировочное время прибытия - 6 утра. Последнее место прибытия - российский порт Кавказ.Судно April создано в 1991 году, после постройки до 2005 года носило имя FRISIANA. С 1991 года на протяжении пяти лет ходило под флагом Кипра, затем Нидерландов. Судно неоднократно меняло имя и переходило под флаги других государств. Так, в 2005 году его переименовали в GOLO RIVER, в 2011 - GENC Z и лишь в 2019 году судно получило свое нынешнее имя. Как следует из данных vesselfinder, последним судовладельцем в 2019 году была компания April Sg Co.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/proisshestviya-1593419695.html

россия

панама

самсун

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, панама, самсун, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)