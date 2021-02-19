В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления
15:32 19.02.2021 (обновлено: 16:41 19.02.2021)
МОСКВА/КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Экипаж грузового судна под флагом Панамы April, которое находится в Керченском заливе, планируют эвакуировать в связи с отравлением, умер механик, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Судно April, турецкий судовладелец, флаг Панама, экипаж восемь человек, подало сигнал о необходимости медицинской эвакуации. Пищевое отравление у шестерых из восьми. На данный момент один человек умер, старший механик. Пять человек средней тяжести, но они ходячие. Судно переведено в 455 якорную стоянку, это в районе порта "Кавказ", где планируется осуществить медицинскую эвакуацию", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Гражданство моряков уточняется. К месту эвакуации направлен морской буксир "Меркурий".
По данным портала vesselfinder, грузовое судно April под флагом Панамы 20 февраля планировало зайти в турецкий порт Самсун, ориентировочное время прибытия - 6 утра. Последнее место прибытия - российский порт Кавказ.
Судно April создано в 1991 году, после постройки до 2005 года носило имя FRISIANA. С 1991 года на протяжении пяти лет ходило под флагом Кипра, затем Нидерландов. Судно неоднократно меняло имя и переходило под флаги других государств. Так, в 2005 году его переименовали в GOLO RIVER, в 2011 - GENC Z и лишь в 2019 году судно получило свое нынешнее имя. Как следует из данных vesselfinder, последним судовладельцем в 2019 году была компания April Sg Co.