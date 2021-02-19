https://ria.ru/20210219/oshibka-1598237815.html
Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник
Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми, по его мнению, пользуются некоторые медики. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:15
2021-02-19T20:15
2021-02-19T22:08
александр мясников (врач)
россия
врачи
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f74863fbd988b44db3845ae325b134bd.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми, по его мнению, пользуются некоторые медики."Поставить человеку диагноз "бронхит" — извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему цефтриаксон (антибиотик цефалоспоринового ряда. — Прим. ред.) в уколах <…>. Это что такое?" — возмутился он.По словам медика, его коллеги иногда ошибаются, начиная лечить бронхит антибиотиками. Мясников отметил, что при этом заболевании эти препараты чаще всего бесполезны, так как большинство бронхитов вызваны вирусами, а не бактериями.Специалист подчеркнул, что при подозрении на пневмонию следует рекомендовать пациенту другую группу антибиотиков, а также постараться избежать назначения внутримышечных уколов.
https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html
https://ria.ru/20201230/pnevmoniya-1591588986.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c7c3d3837907a96b1ef45f976e70fa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, врачи, здоровье, здоровье - общество, общество