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Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник
Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми, по его мнению, пользуются некоторые медики. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:15
2021-02-19T22:08
александр мясников (врач)
россия
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общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми, по его мнению, пользуются некоторые медики."Поставить человеку диагноз "бронхит" — извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему цефтриаксон (антибиотик цефалоспоринового ряда. — Прим. ред.) в уколах &lt;…&gt;. Это что такое?" — возмутился он.По словам медика, его коллеги иногда ошибаются, начиная лечить бронхит антибиотиками. Мясников отметил, что при этом заболевании эти препараты чаще всего бесполезны, так как большинство бронхитов вызваны вирусами, а не бактериями.Специалист подчеркнул, что при подозрении на пневмонию следует рекомендовать пациенту другую группу антибиотиков, а также постараться избежать назначения внутримышечных уколов.
https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html
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александр мясников (врач), россия, врачи, здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник

20:15 19.02.2021 (обновлено: 22:08 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми, по его мнению, пользуются некоторые медики.
"Поставить человеку диагноз "бронхит" — извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему цефтриаксон (антибиотик цефалоспоринового ряда. — Прим. ред.) в уколах <…>. Это что такое?" — возмутился он.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Мясников назвал заболевание, которое потрясет планету
По словам медика, его коллеги иногда ошибаются, начиная лечить бронхит антибиотиками. Мясников отметил, что при этом заболевании эти препараты чаще всего бесполезны, так как большинство бронхитов вызваны вирусами, а не бактериями.
Специалист подчеркнул, что при подозрении на пневмонию следует рекомендовать пациенту другую группу антибиотиков, а также постараться избежать назначения внутримышечных уколов.
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