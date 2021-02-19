https://ria.ru/20210219/oshibka-1598237815.html

Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник

Мясников назвал серьезную ошибку врачей из поликлиник

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми, по его мнению, пользуются некоторые медики. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:15

2021-02-19T20:15

2021-02-19T22:08

александр мясников (врач)

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал методы лечения бронхита, которыми, по его мнению, пользуются некоторые медики."Поставить человеку диагноз "бронхит" — извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему цефтриаксон (антибиотик цефалоспоринового ряда. — Прим. ред.) в уколах <…>. Это что такое?" — возмутился он.По словам медика, его коллеги иногда ошибаются, начиная лечить бронхит антибиотиками. Мясников отметил, что при этом заболевании эти препараты чаще всего бесполезны, так как большинство бронхитов вызваны вирусами, а не бактериями.Специалист подчеркнул, что при подозрении на пневмонию следует рекомендовать пациенту другую группу антибиотиков, а также постараться избежать назначения внутримышечных уколов.

https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html

https://ria.ru/20201230/pnevmoniya-1591588986.html

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2021

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александр мясников (врач), россия, врачи, здоровье, здоровье - общество, общество