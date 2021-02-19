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Распространение коронавируса
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В Саратовской области смягчат ограничения из-за COVID-19
В Саратовской области смягчат ограничения из-за COVID-19
Правительство Саратовской области отменяет с 25 февраля введенные в октябре 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса ограничения на ночную работу... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:05
2021-02-19T18:23
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
саратовская область
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Саратовской области отменяет с 25 февраля введенные в октябре 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса ограничения на ночную работу предприятий общепита, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.Ранее правительство региона на фоне роста числа случаев коронавируса с 16 октября запретило кафе и ресторанам работать с 21.00 (20.00 мск) до 8.00 (7.00 мск), а 5 ноября продлило разрешенное время работы кафе и ресторанов до 23.00 (22.00 мск).Он опубликовал также подписанное им постановление правительства, согласно которому абзац документа, которым вводилось ограничение по времени работы кафе и ресторанов, признается утратившим силу с 25 февраля.Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В области на 30% могут заполняться зрительные залы кинотеатров и трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах и концертных организациях. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров. Для работающих жителей старше 65 лет установлен режим самоизоляции.В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что на территории области продолжается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 47 640 случаев заражения коронавирусом, скончались 619 пациентов с COVID-19, выздоровели 42 642 человека.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область

В Саратовской области смягчат ограничения из-за COVID-19

18:05 19.02.2021 (обновлено: 18:23 19.02.2021)
 
© Depositphotos / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / ruskpp
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Саратовской области отменяет с 25 февраля введенные в октябре 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса ограничения на ночную работу предприятий общепита, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
Ранее правительство региона на фоне роста числа случаев коронавируса с 16 октября запретило кафе и ресторанам работать с 21.00 (20.00 мск) до 8.00 (7.00 мск), а 5 ноября продлило разрешенное время работы кафе и ресторанов до 23.00 (22.00 мск).

"Принято решение о возобновлении работы заведений общепита без ограничения по времени. Подписано соответствующее постановление. Предприятия при этом обязаны соблюдать санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором. Постановление вступает в силу с 25 февраля", - написал Бусаргин в пятницу в своем аккаунте в Instagram.

Он опубликовал также подписанное им постановление правительства, согласно которому абзац документа, которым вводилось ограничение по времени работы кафе и ресторанов, признается утратившим силу с 25 февраля.
Саратовская область с 11 августа 2020 года перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В области на 30% могут заполняться зрительные залы кинотеатров и трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах и концертных организациях. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров. Для работающих жителей старше 65 лет установлен режим самоизоляции.
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В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что на территории области продолжается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 47 640 случаев заражения коронавирусом, скончались 619 пациентов с COVID-19, выздоровели 42 642 человека.
 
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